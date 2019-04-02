Проверка боеготовности войск территориальной обороны прошла в Центральной военном округе

Проверка проходила в течение двух дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Проверка боеготовности войск территориальной обороны под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова состоялась в Центральном военном округе. Итоги подвели в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы округа.

"В Центральном военном округе (ЦВО) подвели итоги двухдневной проверки с войсками территориальной обороны. В командно-штабной тренировке приняли участие военные комиссариаты 29 субъектов РФ, соединения и части ЦВО, оперативные группы территориальных органов Росгвардии, МЧС и МВД. В ходе мероприятий, которые проводились под руководством генерала армии Олега Салюкова, проверили вопросы организации охраны и обороны важных государственных объектов в границах ответственности ЦВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проверка подтвердила способность органов военного управления ЦВО развернуть в установленные сроки территориальную оборону важных государственных объектов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.