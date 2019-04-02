"Кобра перед атакой": необычный взлет Ми-24 впечатлил американцев

Ролик, демонстрирующий нестандартный взлет Ми-24 польских ВВС, вызвал интерес в США. Показательно, что этот трюк вертолет российского производства, выполняет в Афганистане.

Видео, опубликованное в twitter.com, проанализировало американское онлайн-издание The Drive.

В ролике Ми-24 "Крокодил" вместо того, чтобы подняться в небо вертикально, движется по взлетной полосе на переднем шасси, сильно задрав хвост.

Зрелище, действительно впечатляющее. Вертолет при этом выглядит весьма грозно. Журналист сравнил его с "коброй, которая готовится к атаке".

Надо сказать, что к этому маневру "Крокодил" приучен давно.

В частности, его использовали во время Афганской войны, когда в разраженном воздухе высокогорья требовалось набрать тягу. Этот прием выручал в жару и при сильной загруженности вертолета. Именно поэтому он и получил название "афганский взлет". Способны на этот трюк и другие вертолеты: Ми-8, Ми-17, Ми-35.

В статье также говорится, что несмотря на грядущее обновление вертолетного парка, ВВС Польши намерены оставить в строю три десятка "Крокодилов". И это при том, что им уже под тридцать лет. Похоже, этих ветеранов здесь ценят высоко.

Олег Корякин