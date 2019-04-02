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02.04.2019
ТАСС

СМИ: Индия запустила новый спутник для обнаружения радиолокационных станций противника

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Старт был произведен с космодрома на острове Шрихарикота у побережья юго-восточного штата Андхра-Прадеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в понедельник на орбиту новейший 436-килограммовый спутник EMISAT, задача которого - определять местонахождение радиолокационных станций противника. Как сообщает телеканал NDTV, вместе с этим космическим аппаратом на орбиту выведены 28 иностранных микро- и нано-спутников, в том числе из США, Швейцарии, Литвы и Испании.

Спутники вывела на орбиту индийская ракета-носитель PSLV C-45. Старт был произведен с космодрома в космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота у побережья юго-восточного штата Андхра-Прадеш.

Этот запуск стал первым индийским космическим стартом, за которым смогли наблюдать простые граждане. В минувшие выходные дни здесь была открыта смотровая галерея на 5 тыс. человек, откуда желающие теперь могут наблюдать за взлетающими ракетами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Испания
Литва
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