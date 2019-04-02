Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание

В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.

Аппарат планируется вновь ввести в эксплуатацию 5 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 754 временно вывели на техобслуживание. Работы будут иметь плановый характер, сообщает в понедельник Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Временно выведен", - отмечается в строке состояния на сайте центра.

Спутник планируют вновь ввести в эксплуатацию 5 апреля.

Космический аппарат был запущен 24 марта 2014 года, в апреле его уже ввели в систему ГЛОНАСС. Он находится в точке 18.

Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 23 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.