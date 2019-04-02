Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" вышел из Владивостока в дальний поход.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

Старшим похода назначен заместитель командира соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Сергей Алантьев.