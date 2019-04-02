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02.04.2019
Военно-промышленный курьер

Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в дальний поход

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" вышел из Владивостока в дальний поход.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

Старшим похода назначен заместитель командира соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Сергей Алантьев.

 

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
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