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02.04.2019
Военно-промышленный курьер

"Дробовик с крыльями" из России ужаснул американцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Грозным оружием и "летающим кошмаром" назвал новый российский беспилотник, предназначенный для перехвата других дронов, американский эксперт Кайл Мизоками.

Об этом говорится в публикации на портале Foxtrot Alpha.

Автора впечатлило вооружение беспилотного аппарата - автоматический дробовик "Вепрь-12". Дробь гораздо больше угрожает дронам, чем обычные пули, отметил эксперт.

Беспилотник может находиться в воздухе до 40 минут. Он способен вертикально взлетать и приземляться. Мизоками полагает, что российский аппарат может быть использован и против живой силы противника.

Он заключил, что война в её существующем виде ужасает. Теперь же в распоряжении участников конфликтов появится целый рой "летающих роботов с дробовиками".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Робот
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