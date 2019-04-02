"Дробовик с крыльями" из России ужаснул американцев

Грозным оружием и "летающим кошмаром" назвал новый российский беспилотник, предназначенный для перехвата других дронов, американский эксперт Кайл Мизоками.

Об этом говорится в публикации на портале Foxtrot Alpha.

Автора впечатлило вооружение беспилотного аппарата - автоматический дробовик "Вепрь-12". Дробь гораздо больше угрожает дронам, чем обычные пули, отметил эксперт.

Беспилотник может находиться в воздухе до 40 минут. Он способен вертикально взлетать и приземляться. Мизоками полагает, что российский аппарат может быть использован и против живой силы противника.

Он заключил, что война в её существующем виде ужасает. Теперь же в распоряжении участников конфликтов появится целый рой "летающих роботов с дробовиками".