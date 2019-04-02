В США потерпел катастрофу вертолёт корпуса морской пехоты

Стало известно о крушении вертолёта Bell AH-1Z Viper корпуса морской пехоты США. В американских СМИ сообщается о том, что вертолёт потерпел катастрофу в штате Аризона – в районе военного объекта Юма.

Источник изображения: topwar.ru

Подтверждена информация о том, что оба лётчика погибли. Вертолёт выполнял плановый полёт. О наличии вооружений на его борту не сообщается.

По последним данным, катастрофа произошла в непосредственной близости от аэродрома, входящего в инфраструктуру американского корпуса морской пехоты. Обломки вертолёта были обнаружены примерно в 3 км от взлётно-посадочной полосы.

Bell AH-1Z Viper стал падать, при этом лётчики продолжали выходить на связь. Данные переговоров лётчиков между собой и с "вышкой" в США пока не публикуются. Сообщается о формировании межведомственной комиссии, которая и должна выяснить все основные детали, а также установить причины, приведшие к катастрофе винтокрылой машины.

Известно о том, что лётчики, пилотировавшие вертолёт, были опытными и имели большое количество число налёта на Bell AH-1Z.

Полёты таких вертолётов в США временно приостановлены.