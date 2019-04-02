Число упоминаний сирийского конфликта в СМИ упало до 6-летнего минимума

Мониторинг медиактивности показывает, что частота упоминаний в крупных средствах массовой информации вооружённого конфликта в Сирии существенно сократилась. На конец марта текущего года частота упоминаний Сирии и боевых действий на её территории стала минимальной с 2013 года. С одной стороны это связано с существенным уменьшением числа самих боестолкновений в Сирийской Арабской Республике, с другой – с одновременным падением интереса со стороны граждан большинства стран мира.

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Если ещё совсем недавно известия из Сирии выходили на первых полосах практически всех крупных изданий, в основных сводках телеканалов, ими пестрела лента новостей медиапространства Интернета, то теперь ситуация радикальным образом поменялась.

Сводки из Сирии становятся эпизодическими. В основном они связаны с курдской активностью на севере, американской неопределённостью по поводу вывода своего контингента, а также с израильскими ударами по сирийской территории. Речь идёт об ударах, которые власти Израиля позиционируют как операцию по недопущению укрепления иранских позиций в САР.

Несколько недель назад пал последний оплот ИГИЛ (*террористическая организация запрещена в России). Очаг активности боевиков разных мастей остаётся фактически единственным. Это Идлиб. Кроме того, информационные сводки касаются лагеря беженцев Рукбан, однако эта информация озвучивается в основном в России, а на западе до лагеря никому нет дела.

Важно отметить, что уже практически не осталось в мире политических деятелей, которые бы продолжали сосредотачиваться на лозунге "Асад должен уйти".