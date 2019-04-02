Окружные этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" впервые начались в Бурятии

Победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса

ТАСС, 1 апреля. Окружные этапы конкурсов полевой выучки "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" впервые начались на полигоне Бурдуны в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Соревнования подобного ранга состоятся на полигоне впервые, специально для их проведения здесь создали уникальную трассу для боевых машин", - говорится в сообщении.

На открытии конкурсов военнослужащие мотострелкового соединения ВВО исполнили "Танковый вальс" - синхронные маневры многотонных танков Т-72Б под музыку.

На специализированных трассах уже состоялись первые заезды 15 лучших экипажей боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3 из Забайкальского, Приморского и Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. "Участникам соревнований предстоит пройти естественные и искусственные препятствия на трассе общей протяженностью около 4 км, поразить различные типы мишеней штатным снарядом на удалении от 900 до 2,2 тыс. м", - добавили в пресс- службе.

Итоги соревнований подведут 5 апреля. Победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

"Танковый биатлон" - ежегодные учебно-боевые состязания танковых экипажей, проходящие на военных полигонах в России.