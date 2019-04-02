Российские системы ПВО сделают "невидимыми"

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) получат невидимые в радиодиапазоне пассивные станции кругового обзора, сообщил РИА Новости управляющий директор конструкторского бюро "Точмаш" Валерий Макеев.

"В последние три года мы провели опытно-конструкторскую работу по созданию оптико-электронной станции кругового обзора — работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом, в марте месяце, надеюсь, будет подписано решение о принятии данного комплекса на снабжение, все основания для этого имеются", — сказал специалист.

Управляющий директор напомнил, что "во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело".

Первым пассивную станцию кругового обзора получит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия "Сосна", обладающий, по словам Макеева, "высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, обусловленной полной пассивностью подготовки к стрельбе, полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции".

Специалист также рассказал о планах по превращению неуправляемых авиационных ракет в управляемые. "В силу того, что эффективность неуправляемых ракет достаточно низкая, сегодня встает задача их усовершенствования с минимальным расходованием временных и материальных ресурсов. С этой целью мы прорабатываем проект создания отдельных блоков управления для уже существующих неуправляемых ракет, которых за последние годы было выпущено сотни тысяч", — отметил управляющий директор.

В марте главный конструктор государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел" Виктор Елецкий заявил, что возможности ЗРК ближнего радиуса действия "Тор-М2" обусловлены ракетой 9М338, в которой "отказались от больших несущих плоскостей — крылья, ребра и так далее".