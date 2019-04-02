Истребители ВВС Китая нарушили воздушное пространство Тайваня
Источник изображения: vpk-news.ru
31 марта два истребителя J-11 ВВС Китая на 10 минут вторглись в воздушное пространство Тайваня - пересекли медианную линию, проходящую через Тайваньский пролив, разделяющий этот остров с материковым Китаем.
По данным тайваньского военного ведомства, два китайских истребителя J-11 пересекли так называемую серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю. В связи с этим в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня. Через 10 минут китайские самолеты покинули тайваньскую зону, получив предупреждения по радиосвязи.
Минобороны страны назвало действия Китая "серьезно подрывающими региональную безопасность и стабильность".
Пекин пока не дал комментарии в связи с этим инцидентом.
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