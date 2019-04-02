Истребители ВВС Китая нарушили воздушное пространство Тайваня

31 марта два истребителя J-11 ВВС Китая на 10 минут вторглись в воздушное пространство Тайваня - пересекли медианную линию, проходящую через Тайваньский пролив, разделяющий этот остров с материковым Китаем.

По данным тайваньского военного ведомства, два китайских истребителя J-11 пересекли так называемую серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю. В связи с этим в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня. Через 10 минут китайские самолеты покинули тайваньскую зону, получив предупреждения по радиосвязи.

Минобороны страны назвало действия Китая "серьезно подрывающими региональную безопасность и стабильность".

Пекин пока не дал комментарии в связи с этим инцидентом.