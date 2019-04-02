В Сирии нашли фрагменты GBU-39 и предположили применение F-35 ВВС Израиля

Сирийские СМИ сообщают о том, что военнослужащие завершили сбор фрагментов боеприпасов, использованных ВВС Израиля для бомбардировки провинции Алеппо. Напомним, что речь идёт о нанесении удара по объектам, которые в Израиле назвали объектами, принадлежащими Ирану.

Источник изображения: topwar.ru

Среди фрагментов использованных ВВС Израиля боеприпасов были обнаружены и части управляемой высокоточной бомбы GBU-39. Как сообщалось ранее, эти авиабомбы Израиль устанавливает и на самолётах F-35, которые ранее были поставлены Соединёнными Штатами Америки. Именно поэтому в сирийских СМИ появились предположения о возможном применении и самолётов-"невидимок" (5-го поколения), имеющихся на вооружении военно-воздушных сил Израиля.

Но главный довод в другом.

Предположение о применении F-35 было высказано в связи с характеристиками GBU-39. Эта авиационная бомба имеет максимальную дальность поражения цели в 110 км. В этой связи возможны только два варианта нанесения удара по тем объектам на территории провинции Алеппо, которые упоминались ранее. Вариант первый – вхождение израильской авиации в воздушное пространство Сирии. Вариант второй – вхождение израильской авиации в воздушное пространство Турции. Об открытом использовании турецкого и сирийского воздушного пространства самолётами израильских ВВС говорить не приходится, потому в Сирии и предположили, что Израиль мог использовать F-35 со вхождением в воздушное пространство САР. Высказаны предположения о том, что боевая авиация ЦАХАЛ входила в воздушное пространство Сирии со стороны Средиземного моря.

В этой связи возникает вопрос: обнаруживался ли такой вход радарами российского ЗРК С-400, находящимися в провинции Латакия?

Израильские официальные лица сведений об обнаружении фрагментов GBU-39 не комментируют.