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02.04.2019
ТАСС

На юге России начались масштабные учения

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Источник изображения: © Виталий Тимкив/ТАСС

В маневрах участвуют подразделения двух общевойсковых армий, а также соединения Черноморского флота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Подразделения двух российских общевойсковых армий и соединения береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге в рамках начавшихся масштабных учений, которые проходят сразу в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В течение недели свыше 6 тыс. военнослужащих будут отрабатывать отражение нападения мотопехоты противника. К учениям привлечены более 1,2 тыс. единиц военной техники, при этом танки и гусеничные самоходные артустановки доставляются на полигоны автомобильными тралами. Поддержку с воздуха войскам обеспечат более 40 самолетов и вертолетов.

"Одновременно в четырех регионах юга России объявлена учебная тревога в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий и в соединении береговой обороны Черноморского флота в рамках проверки боеготовности и участия в двухсторонних батальонных тактических учениях",- сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Ранее в понедельник в округе начались учения войск ПВО по защите Черноморского побережья России - маневры проходят в Краснодарском крае с участием свыше 1,5 тыс. военнослужащих и задействованием более 100 единиц спецтехники, среди которых зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные самоходки "Шилка", ракеты "Бук М2" и "Оса".

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