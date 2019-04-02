Весенний призыв в России стартовал с рядом изменений

В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в Минобороны. Ряды российской армии пополнят порядка 135 тыс. призывников.

При этом с весенней кампанией начинает действовать ряд изменений. Так, вступает в силу подписанный 18 марта президентом РФ Владимиром Путиным закон о дополнительной отсрочке от призыва для обучения граждан по программам среднего профобразования и магистратуры.

Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.

Таким образом, иногородним призывникам не придется возвращаться в регион регистрации, чтобы пройти комиссию и, например, получить отсрочку на обучение.

В ряде регионов Крайнего Севера призыв, который осуществляется раз в год, будет проводиться на месяц позже – с 1 мая. Аналогично будут призывать и педагоги.

"Для прохождения военной службы по призыву женатые граждане, а также имеющие детей, больных и пенсионного возраста родителей направляются, по возможности, вблизи мест их проживания", - напомнили в Минобороны.

Также в министерстве отметили, что ежегодно число уклоняющихся от службы снижается.