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02.04.2019
Известия.ru

Весенний призыв в России стартовал с рядом изменений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в Минобороны. Ряды российской армии пополнят порядка 135 тыс. призывников.

При этом с весенней кампанией начинает действовать ряд изменений. Так, вступает в силу подписанный 18 марта президентом РФ Владимиром Путиным закон о дополнительной отсрочке от призыва для обучения граждан по программам среднего профобразования и магистратуры.

Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.

Таким образом, иногородним призывникам не придется возвращаться в регион регистрации, чтобы пройти комиссию и, например, получить отсрочку на обучение.

В ряде регионов Крайнего Севера призыв, который осуществляется раз в год, будет проводиться на месяц позже – с 1 мая. Аналогично будут призывать и педагоги.

"Для прохождения военной службы по призыву женатые граждане, а также имеющие детей, больных и пенсионного возраста родителей направляются, по возможности, вблизи мест их проживания", - напомнили в Минобороны.

Также в министерстве отметили, что ежегодно число уклоняющихся от службы снижается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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