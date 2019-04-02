Двусторонние батальонные тактические учения подведут итог зимнего периода обучения войск ЮВО

Ростов-на-Дону. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Учебная тревога объявлена в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа и соединении береговой обороны Черноморского флота одновременно в четырех регионах Юга России, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Двусторонние тактические учения будут проведены в течение недели с батальонными тактическими группами на общевойсковых полигонах ЮВО в Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области и в Крыму. В рамках тактических учений будут отработаны сложнейшие задачи взаимодействия подразделений различных видов и родов войск, включая применение аэромобильных и инженерных штурмовых групп, управления огнем в системе разведывательно-огневых контуров, включая танковые. Кроме того артиллеристы отработают практику контрбатарейной борьбы, а стрелковые подразделения проведут снайперские дуэли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию командующего войсками ЮВО в мотострелковых, артиллерийских танковых частях разработаны и согласованы с местными органами власти маршруты выдвижения техники от пунктов постоянной дислокации до общевойсковых полигонов для широкого применения на учениях тяжелого вооружения, в том числе танков Т-72Б3 и самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Для повышения мобильности при транспортировки тяжелой бронетехники спланировано использование более 20 автомобильных тралов.

В каждом из четырех батальонных тактических учений примут участие до 1,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 300 единиц военной и специальной техники. Огневую и транспортную поддержку с воздуха войскам обеспечат более 40 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.