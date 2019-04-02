Войти
02.04.2019
Интерфакс-АВН

Двусторонние батальонные тактические учения подведут итог зимнего периода обучения войск ЮВО

260
0
0
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий подразделения специального назначения Южного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Учебная тревога объявлена в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа и соединении береговой обороны Черноморского флота одновременно в четырех регионах Юга России, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Двусторонние тактические учения будут проведены в течение недели с батальонными тактическими группами на общевойсковых полигонах ЮВО в Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области и в Крыму. В рамках тактических учений будут отработаны сложнейшие задачи взаимодействия подразделений различных видов и родов войск, включая применение аэромобильных и инженерных штурмовых групп, управления огнем в системе разведывательно-огневых контуров, включая танковые. Кроме того артиллеристы отработают практику контрбатарейной борьбы, а стрелковые подразделения проведут снайперские дуэли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию командующего войсками ЮВО в мотострелковых, артиллерийских танковых частях разработаны и согласованы с местными органами власти маршруты выдвижения техники от пунктов постоянной дислокации до общевойсковых полигонов для широкого применения на учениях тяжелого вооружения, в том числе танков Т-72Б3 и самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Для повышения мобильности при транспортировки тяжелой бронетехники спланировано использование более 20 автомобильных тралов.

В каждом из четырех батальонных тактических учений примут участие до 1,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 300 единиц военной и специальной техники. Огневую и транспортную поддержку с воздуха войскам обеспечат более 40 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
06.04.2018
Артиллеристы и летчики ЮВО приняли участие в масштабной тренировке
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника