Румыния будет производить автоматические винтовки Beretta ARX 160

Министр экономики Румынии Николае Бэдэлэу 21 марта 2019 года сообщил, что итальянская оружейная компания Beretta (Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.) подписала соглашение с румынским оборонным заводом Uzina Mecanic? Plopeni (входит в состав румынского государственного оборонного объединения Romarm) относительно создания совместного предприятия (где у румынской стороны будет 80% участия) по производству в Румынии 5,56-мм автоматических винтовок Beretta ARX 160 А3 и карабинов на их основе. Данное оружие предназначается в первую очередь для перевооружения вооруженных сил Румынии, но румынская сторона также получит права его экспорта.

5,56-мм автоматический карабин Beretta ARX 160 А3 в исполнении со стволом длиной 11 дюймов (с) Beretta

Сборка первых образцов винтовок Beretta ARX 160 А3 на Uzina Mecanic? Plopeni ожидается уже осенью 2019 года. Начальный уровень локализации составит 30%. Точные данные о модификациях систем, планируемых к производству в Румынии остуствуют, но известно, что испытания в Румынии проходили варианты ARX 160 А3 со стволами длиной 16 дюймов (стандартная винтовка) и 11 дюймов (карабин).

Ранее в январе 2019 года румынские правительственные источники сообщили (и министр экономики Николае Бэдэлэу подтвердил это 21 марта), что винтовка Beretta ARX 160 А3 по результатам испытаний в 2017-2018 годах в румынских частях специальных операций в Тыргу-Муреше была выбрана в качестве стандартного образца под патрон НАТО калибра 5,56 х 45 мм для замены в вооруженных силах Румынии автоматов Калашникова (типа PM Md.1963 под патрон 7,62 х 39 мм и PM Md.1986 под патрон 5,45 х 39 мм).

Хотя винтовки семейства Beretta ARX 160 весьма популярны в мире у разнообразных спецназов, "элитных" частей и полицейских сил, однако Румыния станет второй страной после собственно Италии, принявшей на вооружение ARX 160 в качестве основного оружия линейных частей армии (в Италии эти винтовки поступают на вооружение с 2008 года, вариант А3 - с 2017 года). В последние годы Аргентина и Катар заявили также о выборе винтовки Beretta ARX 200 (вариант ARX 160 под патрон 7,62 х 51 мм) в качестве основного перспективного армейского оружия, однако, по известным данным, серийные поставки им еще не начаты (ARX 200 также испытывалась румынами).

Стоит отметить, что завод Uzina Mecanic? Plopeni в румынском городе Плопени не является специализированным производителем стрелкового оружия, а в социалистические времена являлся основным в Румынии производителем стрелковых и артиллерийских боеприпасов всех калибров, представляя собой мощное предприятие с числом занятых к 1989 году до 18 тысяч человек. В постоциалистический период предприятие пережило полный упадок, в итоге практически утратив все военные производства и компетенции, а число занятых сократилось к 2010 году всего до 166 человек (на начало 2018 года занятых было 285 человек). Сейчас речь идет таким образом об организации там нового оружейного завода, причем Beretta возьмет на себя все инвестиции.

Основным румынским производителем стрелкового оружия (в первую очередь, клонов автомата Калашникова) остается входящий в состав Romaram завод Fabrica de Arme Cugir в Куджире. Последние два десятилетия он предлагает румынской армии различные варианты автоматов Калашникова под патрон НАТО калибра 5,56 х 45 мм, однако ни один из них так и не был выбран румынскими военными, в итоге отдавшими предпочтение системе Beretta ARX 160 А3.

Семейство 5,56-мм автоматического оружия Beretta ARX 160 А3 (с) Beretta