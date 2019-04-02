Масштабная проверка в ВВО охватит 80 частей и соединений

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Комиссии в ходе масштабной контрольной проверки за зимний период обучения проверят около 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что проверка стартовала в понедельник.

"На первом этапе, который продлится до середины текущего месяца, комиссиями штабов округа и объединений ВВО будут проверены более 35 соединений и воинских частей, в том числе общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае. Комиссиями под руководством командующего войсками округа будут проверены соединения, дислоцированные в Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе контрольных занятий рабочие группы проверят состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения и морально-психологическое состояние личного состава. Военные проведут учебные стрельбы, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

По результатам проверки подразделения округа смогут претендовать на получение звания "Ударное".