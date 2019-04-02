Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход по странам АТР

В состав отряда вошли большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", а также средний танкер "Иркут"

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля. /ТАСС/. Отряд из трех кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает в релизе официальный представитель пресс-службы Восточного военного округа Николай Воскресенский.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" вышел из Владивостока в дальний поход. Планируется, что корабли посетят порты ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие - 2019", - говорится в сообщении.

ВМФ России и ВМС КНР проведут ежегодные учения "Морское взаимодействие" в конце апреля - начале мая.

Они отработают элементы совместного маневрирования, организации связи, выполнят стрельбы.

В маневрах примут участие надводные силы, морская авиация Китая и дизель-электрические подводные лодки обеих стран.