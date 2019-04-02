На Кубани стартовали учения войск ПВО по защите Черноморского побережья России

В Краснодарском крае стартовали учения войсковых соединений ПВО по защите Черноморского побережья России, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В учениях, которые продлятся до конца недели, задействованы свыше 100 единиц специальной техники, среди которых зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные самоходные установки "Шилка", ракетные системы "Бук М2" и "Оса", передает ТАСС.

"Более 1,5 тысяч военнослужащих соединения ПВО, дислоцированных на Кубани, вышли на полигон [Молькино] для отработки задач по прикрытию Черноморского побережья от воздушных атак условного противника", – сообщили в Минобороны.

В завершающий день учений подразделения войсковой ПВО проведут комплексную тренировку по управлению огнем в составе дивизионов и выполнят электронные ракетные пуски из штатного вооружения.

Напомним, в последнее время у границ России регулярно замечают американские стратегические бомбардировщики. В прошлый понедельник у границ Калининградской области в течение одного дня были обнаружены три бомбардировщика B-52H Stratofortress.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Антон Никитин