Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Испанией

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН с 1 по 5 апреля над территорией Испании в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил России "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Наблюдательный полет, максимальная дальность которого составит 1800 километров, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Хетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сообщается в газете.

Также сообщается, что совместная миссия Германии, Италии и Греции с 1 по 5 апреля выполнит с подмосковного аэродрома Кубинка наблюдательный полет над территорией РФ по согласованному маршруту на шведском самолете наблюдения СААБ-340.

Кроме того, Рыжков сообщил изданию, что российская группа инспекторов планирует 2 апреля посещение по оценке информации военного объекта на территории Италии. Эти посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, поясняется в газете.