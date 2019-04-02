Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов

Американское издание Foxtrot Alpha опубликовало статью о новом российском беспилотнике, оснащенном автоматическим карабином "Вепрь", в которой назвало дрон "летающим кошмаром".

Согласно данным в статье, безымянный дрон был запатентован концерном "Алмаз-Антей", который разрабатывает и выпускает вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны. Время его полета составляет около 40 минут, также беспилотник может садиться и взлетать в вертикальном положении.

В опубликованном на YouTube видео с полетом беспилотника отмечается, что он предназначен для борьбы с дронами-нарушителями. Однако автор статьи Кайл Мизоками подчеркивает, что подобную технологию могут использовать и против людей.

"Война, как она есть, уже ужасна. Теперь добавьте к этому рой тысяч летающих роботов с ружьем", — резюмировал он.

В марте представитель министерства внутренних дел Давид Громов рассказал о способе сбить гражданский беспилотник с помощью орлов. Помимо этого способа, специалисты могут сбивать дроны при помощи специальной сети, другого беспилотника, а также подавлением радиосигнала от оператора.