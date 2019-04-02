Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Испанией и посетят военный объект в Италии

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные инспекторы РФ с 1 по 5 апреля выполнят наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-214ОН над территорией Испании в рамках реализации международного договора по открытому небу, а также в соответствии с Венским документом 2011 года посетят 2 апреля военный объект в Италии, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Наблюдательный полет, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорится в публикации.

В свою очередь, совместная миссия Германии, Италии и Греции в рамках реализации международного договора по открытому небу с 1 по 5 апреля с подмосковного аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации по согласованному маршруту на шведском самолете наблюдения СААБ-340, информирует издание.

С.Рыжков также сообщил изданию, что в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует 2 апреля посещение по оценке информации военного объекта на территории Италии.