Как до Луны: США анонсировали масштабную космическую программу

Космонавтику вновь пытаются сделать политическим оружием

В самом конце марта 2019 года вице-президент США Майкл Пенс представил новую космическую программу США. Согласно этому плану, американские астронавты с непременной женщиной в экипаже высадятся на поверхность Луны в районе Южного полюса до конца 2024 года. Спустя еще четыре года они обеспечат постоянное присутствие на естественном спутнике Земли. "Известия" разобрались, реальны ли такие сроки и зачем было давать такое обещание.

Если вице-президент пообещал, что в течение пяти лет американцы высадятся на Луну, то у NASA нет других вариантов, кроме как ответить "есть" и постараться выполнить обещанное. Но что делать, если правительство озвучивает заведомо нереализуемые планы, к тому же идущие вразрез с предыдущими решениями? Что еще хуже для NASA, нынешняя задача поставлена максимально жестко.

Набор космического путешественника

Что нужно, чтобы слетать на Луну? В сущности мелочи — ракета, пилотируемый космический корабль, посадочный модуль, скафандры для работы на лунной поверхности и подготовленный экипаж. Это минимально необходимый набор, без любого из компонентов полет просто невозможен. Проблема в том, что к настоящему времени полностью готов только экипаж, со всем остальным у американской космонавтики серьезнейшие проблемы, и шансов решить их за пять лет практически нет.

Основные надежды американской лунной миссии связаны с ракетой-носителем SLS, производимой компанией "Боинг". У этой ракеты достаточно давняя и не самая простая история. SLS осталась одним из осколков отмененной в 2009 году американской программы "Созвездие", в рамках которой предполагались пилотируемые полеты к Марсу и поясу астероидов. Программа была свернута Бараком Обамой из-за недостатка финансирования. Спустя же полгода вместо сверхтяжелой "Арес-5" была представлена во многом похожая на нее SLS.

Американская сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System Источник изображения: Фото: NASA

В 2011 году предполагалось, что первый полет эта сверхтяжелая ракета совершит уже в 2017 году, однако при ее производстве обнаружилось огромное количество проблем.

В настоящее время первый старт предполагается на 2020 год, однако, судя по всему, сроки будут перенесены еще не один раз.

Более того, в нынешнем варианте ракета SLS слабовата для лунной миссии. Она может вывести на транслунную орбиту 26 т. А только пилотируемый космический корабль "Орион" весит 25 848 кг, кроме него, еще нужен посадочный модуль, который плавно опустит астронавтов на поверхность Луны, а затем снова вернет на орбиту к кораблю.

Планы на создание более мощной модификации ракеты SLS есть. Вместо верхней ступени ракеты-носителя предполагается установить ее модифицированную версию EUS (Exploration Upper Stage). В такой модификации ракета будет называться Block 1B и сможет доставить к Луне 37 т, чего должно хватить для пилотируемой миссии с высадкой.

Проблема в том, что модифицированная версия ступени тоже не готова, к ней даже не приступали. Совсем недавно NASA предлагало отложить ее создание, чтобы не распылять силы и просчитать альтернативные варианты. Сейчас же, когда приоритетной задачей стала высадка на Луну, нужно пересматривать это решение заново.

Зрители наблюдают за испытанием ракеты-носителя системы космического запуска (Space Launch System) на территории американской аэрокосмической станции, штат Юта Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bill Ingalls

Теоретически до 2024 года NASA может успеть доделать ракету SLS, сделать пару запусков в версии Block 1, модифицировать до версии Block 1B и испытать ее. Но вот на практике шансов на это очень и очень мало. Кроме прочего, такая ускоренная работа потребует пересмотра финансирования и приоритетов, что наверняка негативно скажется на нынешней программе по созданию орбитальной окололунной станции LOP-G.

Остается вариант многопусковой схемы, когда ракетами выведут части будущей миссии на орбиту, а затем прямо в космосе из отдельных частей будут собраны все компоненты в единый лунный корабль. О таком варианте часто говорят, но стараются реализовывать как можно реже. При такой схеме сильно увеличиваются возможные риски, а все операции на орбите будет необходимо производить максимально быстро и без права на ошибку. Кроме того, в нынешнем состоянии пилотируемый корабль Orion не имеет оборудования для автоматической стыковки, и все операции придется проводить прямо с астронавтами на борту.

NASA вряд ли пойдет на такой вариант, судя по всему, агентство привыкло перестраховываться и попросту боится высокорискованных вариантов.

"Орион" и все, все, все

С кораблем для совершения лунной миссии у NASA ситуация получше. В настоящее время "Локхид Мартин" собирает первый образец многоразового корабля "Орион". По сравнению с опаздывающей уже на несколько лет ракетой можно сказать, что тут ситуация практически нормальная. По крайней мере разработчики уверяют, что успеют к первому непилотируемому старту SLS, запланированному на 2020 год.

Остается посадочный модуль, и вот тут совсем беда. К настоящему времени его разработка еще не начиналась. В предыдущей космической программе, опубликованной в сентябре 2018 года, NASA планировало определиться с концепцией миссий на лунную поверхность и выбором корабля для них лишь в 2024 году.

Космический корабль "Орион" Источник изображения: Фото: NASA

Что еще хуже, модуль придется делать практически с нуля, и потребуется на это лет пять минимум, согласно современным срокам разработок. И то это лишь в идеальном случае, надеяться на который было бы совсем неразумно. Хуже всего, что не получится взять разработки от проекта лунного модуля по закрытой программе "Созвездие". Тот модуль разрабатывался для ракеты "Арес-5", имевшей отсек для полезной нагрузки диаметром 10 м, а у нынешней SLS лишь 8,4 м.

Есть вопросы и к отсутствию нормальных лунных скафандров: требуется разработка нового, поскольку сделать их из используемых в настоящее время для внешнекорабельной деятельности EMU (Extravehicular Mobility Unit) просто не получится. А это тоже очень серьезные денежные вливания и время на разработку.

Фото: NASA

Может, если NASA не справляется самостоятельно, стоит попросить помощи у коммерческих компаний? Вполне возможно, что в итоге агентство так и поступит, попробовав отдать контракты на самые проблемные вопросы SpaceX или Blue Origin. К слову, надеяться на то, что SpaceX сможет справиться с заданием "вместо" NASA, не стоит. Falcon Heavy для пилотируемой лунной миссии с высадкой просто не хватит, а надеяться на полную готовность Big Falcon Rocket не стоит. Эта ракета в настоящее время на начальном этапе создания, а учитывая ее новаторский подход к архитектуре носителя, времени на полную доработку и все необходимые испытания потребуется очень много.

Вопрос политики

Тогда зачем американское правительство поставило NASA в такую неудобную позицию, пообещав практически нереальную за такой короткий срок миссию? Увы, это исключительно политический вопрос. В 2020 году в США состоятся очередные президентские выборы, и Дональд Трамп, нынешний президент, уже сообщил о своей готовности попытаться получить второй срок. Для этого ему и нужно сейчас как можно больше обещаний для избирателей.

Новая высадка на Луне спустя более чем полвека — это достаточно сильный шаг, способный склонить на его сторону часть электората. Тем более,когда задача поставлена так четко и жестко. Отдельно стоит упомянуть об идеальном выборе момента. В случае если Трамп проиграет и вместо него придет другой президент, в 2024 году в провале миссии будет виноват уже не он.

Фото: NASA

Если же Трамп победит, то проблемы с общественным мнением в конце второго срока будут не слишком важны для него.

Гораздо хуже то, что подобная спешка и попытка "любой ценой" добиться высадки на Луне могут ударить по другим проектам NASA, ведущимся параллельно. Как уже говорилось, под удар попадет программа создания окололунной станции. Скорее всего, требующиеся для ее создания запуски будут сдвинуты вправо или отложены, хотя весь последний год именно этот проект считался ключевым и наиболее важным для NASA. Если же начнутся проблемы с финансированием, то под нож пойдут другие, не менее важные, но не так громко заявленные проекты.

Увы, иногда космонавтика становится политическим инструментом для набора очков правительству. В такие моменты забываются все предыдущие договоренности, а в программе действий начинают так знакомо звучать "быстрее" и "изо всех сил, ведь мы великая нация".

Михаил Котов