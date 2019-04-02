В ОАК создается отдельный гражданский дивизион

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Ивана Сафронова и Германа Костринского "ОАК обретает гражданское лицо. Пассажирский дивизион корпорации возглавит Равиль Хакимов", в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) выбрали нового главу гражданского дивизиона. Им станет директор департамента авиапрома Минпромторга Равиль Хакимов, который одновременно возглавит корпорацию "Иркут" (проект МС-21) и "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, проект SSJ 100). Экс-чиновнику предстоит сформировать единую структуру и оптимизировать производственные процессы, чтобы до конца года дивизион для снижения санкционных рисков мог быть выделен в самостоятельное юридическое лицо. Александр Рубцов, руководивший ГСС с осени 2017 года, станет заместителем Равиля Хакимова.

Линния по производству секций фюзеляжа пассажирского самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Директор департамента авиапрома Минпромторга Равиль Хакимов станет новым руководителем гражданского дивизиона ОАК, рассказали "Ъ" два топ-менеджера предприятий авиапрома и подтвердили источники, близкие к министерству и аппарату правительства. По их словам, господин Хакимов будет утвержден в должности на ближайшем заседании совета директоров корпорации. "Ему предстоит собрать самые значимые гражданские активы - "Иркут", ГСС, АО "Аэрокомпозит" и ряд конструкторских бюро - в единую структуру, чтобы упорядочить управление и оптимизировать ресурсы,- говорит один из источников "Ъ".- До момента включения "Иркута" и ГСС в состав дивизиона он параллельно будет возглавлять обе компании". В ОАК и Минпромторге от комментариев воздержались.

По данным "Ъ", перестановки связаны с планом корпоративной трансформации ОАК, подразумевающим создание четырех дивизионов.

Три из них уже сформированы, говорит источник "Ъ" в авиапроме: дивизион транспортной авиации на базе ПАО "Ил" (гендиректор Алексей Рогозин), дивизион боевой авиации на базе АФК "Сухой" (гендиректор Игорь Озар), дивизион специальной авиации на базе ПАО "Туполев" (гендиректор Александр Конюхов). Во главе дивизиона, поясняет собеседник "Ъ", ставилось самое сильное по специализации предприятие, вокруг которого собирались и сопряженные активы.

Однако структурировать гражданский дивизион ОАК оказалось сложнее из-за наличия двух мощных центров компетенций в лице "Иркута" и ГСС. Для разрешения ситуации руководству ОАК пришлось пойти на радикальный шаг по консолидации "Иркута" и ГСС. Этот маневр сопровождался кадровыми перестановками: осенью 2017 года вместо Олега Демченко "Иркут" возглавил сам президент ОАК Юрий Слюсарь, а гендиректором ГСС вместо Владислава Масалова стал Александр Рубцов (см. "Ъ" от 30 августа 2017 года).

Выделение гражданского дивизиона ОАК в самостоятельную структуру должно частично обезопасить гражданские продукты от санкций, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Впоследствии будет рассмотрен вариант с вхождением в капитал дочерней структуры сторонних инвесторов, в первую очередь из числа госбанков, способных финансировать ее проекты.

Этим и займется Равиль Хакимов. Он оптимальный кандидат, считает высокопоставленный источник "Ъ" в правительстве: уже имеет хорошие связи с руководством контролирующего ОАК "Ростеха" (до перехода в Минпромторг работал в руководстве концерна "Радиоэлектронные технологии") и "подкован с точки зрения техники". Однако перед экс-чиновником стоят "крайне непростые задачи", уточняет источник "Ъ" в авиапроме, как чисто производственные (например, по импортозамещению композитов для "черного крыла" МС-21), так и финансовые.

Кандидатура Равиля Хакимова принципиально одобрена всеми заинтересованными сторонами, в том числе министром промышленности Денисом Мантуровым и главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

Такое назначение позволит "разгрузить" топ-менеджеров корпорации, считает собеседник "Ъ": господин Слюсарь сконцентрируется непосредственно на управлении самой ОАК (она сейчас входит в состав госкорпорации "Ростех"), а Александр Рубцов в статусе вице-президента гражданского дивизиона займется продвижением, продажами и обслуживанием самолетов. По словам источника "Ъ", это не только широко известные проекты МС-21 и SSJ 100, но и турбовинтовой Ил-114 и перспективный российско-китайский широкофюзеляжный CR-929.