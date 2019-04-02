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02.04.2019
ТАСС

Войска ПВО на Кубани проводят учения по защите Черноморского побережья России

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Зенитно-ракетный комплекс Бук-М2. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М2. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Маневры проходят на полигоне Молькино

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Учения войсковых сил ПВО по защите Черноморского побережья России начались в Краснодарском крае. Боевые расчеты зенитно-ракетной бригады развернуты на полигоне Молькино, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ПВО, дислоцированных на Кубани, вышли на полигон для отработки задач по прикрытию Черноморского побережья от воздушных атак условного противника",- говорится в сообщении.

В учениях, которые продлятся до конца недели, задействованы свыше 100 единиц специальной техники, среди которых зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные самоходные установки "Шилка", ракетные системы "Бук М2" и "Оса".

В завершающий день учений подразделения войсковой ПВО проведут комплексную тренировку по управлению огнем в составе дивизионов и выполнят электронные ракетные пуски из штатного вооружения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Тунгуска
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