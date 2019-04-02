Весенняя призывная кампания стартует в России

Вооруженные силы пополнят 135 тыс. человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 130 тысяч человек пополнят ряды российской армии в ходе весеннего призыва, начавшегося 1 апреля.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который завершится 15 июля. Согласно информации на сайте Кремля, всего в Вооруженные силы придут 135 тыс. новобранцев.

Весенний призыв 2018 года пополнил российскую армию 128 тыс. человек. Осенью прошлого года призваны были 132,5 тыс.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ранее сообщал, что весенний призыв будет проводиться в 83 субъектах РФ. В соответствии с законодательством, призыва не будет в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. По его словам, в 24 муниципальных образованиях Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа граждане призываются на военную службу только раз в год - с 1 мая по 15 июля, осенью там призыв не проводится.

Он уточнил, что сегодня действует новая система комплектования Вооруженных сил. С 2012 года число контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет 393,8 тыс. человек.

Генерал отметил, что молодые люди сейчас идут на срочную службу с желанием, число уклонившихся от призыва за последние пять лет сократилось с 6157 человек (осень 2014 года) до 1613 (осень 2018 года).

Научные и спортивные роты

Бурдинский также сообщил, что количество научных рот, работающих в военном технополисе "Эра", увеличится в июне до пяти. Он напомнил, что в ходе осеннего призыва 2018 года 295 военнослужащих были направлены на комплектование 16 научных рот, в том числе научных рот военного инновационного технополиса "Эра". Еще 109 призывников были направлены для прохождения службы в четыре научно- производственные роты, две из которых комплектовались впервые (в интересах АО "ПО "Севмаш" в Северодвинске и "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде).

По словам Бурдинского, в четыре спортивные роты в рамках осеннего призыва 2018 года было направлено 198 военнослужащих из числа кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта. В этом году планируется сформировать еще одну спортивную роту. Генерал-лейтенант уточнил, что с момента существования спортивных рот на соревнованиях различного уровня было завоевано 397 медалей, из них подавляющее большинство (162 медали) - высшей пробы.

Психологическая составляющая

В Вооруженных силах РФ создана многоуровневая система профессионального психологического отбора призывников и военнослужащих. Эта система начинается в военкоматах муниципальных образований при первоначальной постановке граждан на воинский учет, затем при призыве на службу, а также при поступлении в военные образовательные организации, пояснил Бурдинский. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники проходят психологическое собеседование на сборных пунктах субъектов РФ. По прибытии в воинские части они вновь проходят психологическое обследование на пунктах приема пополнения.

В дальнейшем в войсках проводится профессиональное психологическое сопровождение прохождения военной службы.

Генерал сообщил, что в 2018 году была завершена проверка новых психодиагностических методик. В отличие от методик, применяемых в армиях других государств, отечественные разработки позволяют выносить заключение о профессиональной психологической пригодности не только с учетом имеющихся профессионально важных качеств, но и личностных особенностей призывников.