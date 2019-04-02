На Каспии начинаются морские учения

Более 10 кораблей готовы к выходу в море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Береговые радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль район учений кораблей объединения и обширную зону акватории Каспия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Южного военного округа, не уточняя сроки маневров.

Отмечено, что морская пехота приведена в высшую степень боеготовности, свыше 10 кораблей, включая малые ракетные "Углич" и "Град Свияжск", а также ракетный "Дагестан", готовы к выходу в море.

"Радиотехнические подразделения Каспийской флотилии в рамках проверки боевой готовности приступили к сбору, обработке, анализу и выдаче постоянной информации о морской обстановке в районе предстоящих учений группировке кораблей", - говорится в сообщении.

Радиолокационные комплексы района наблюдения РЛК МР-900 и загоризонтной коротковолновой радиолокационной станции ближнего действия "Подсолнух-Е" приступили к изучению морской обстановки на дальностях до 500 километров , в том числе морских полигонов в акватории Каспийского моря.

В ходе выполнения учебно-боевых задач радиотехнические подразделения береговых комплексов РЛС отработают выдачу целеуказаний на командный пункт объединения и пункты управления кораблей в системе разведывательно-ударных контуров.