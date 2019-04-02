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02.04.2019
Lenta.ru

В России применили галлюцинационное оружие

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Источник изображения: lenta.ru

Бойцы инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулино в ходе учений продемонстрировали обеспечение прохождения мотострелков и танкистов через удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями укрепленный район. Соответствующее видео на YouTube выложило Минобороны.


Youtube / Минобороны России


В комментарии к ролику военное ведомство отметило, что на подходе к позиции противника с помощью установок УР-77 и инженерных машин ИМР-3М были уничтожены минно-взрывные заграждения, после чего бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тайфун-К" штурмовали укрепления условного врага.

В учении были задействованы более 500 саперов-штурмовиков и свыше 30 единиц спецтехники и боемашин.

Как замечает "Российская газета", группу инженерного спецназа, ворвавшуюся в здание, где находился условный противник, прикрывал боец, который, идя первым, нес бронещит с яркими и часто мигавшими фонарями. "Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации", — пишет издание.

В марте "Фонтанка" сообщала, что российская система визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", ослепляющая противника и вызывающая галлюцинации, является разработкой 17-летней давности и, скорее всего, неэффективна, поскольку для защиты от нее достаточно закрыть один глаз.

В феврале The Popular Mechanics напомнила, что визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны.

Ранее в том же месяце сообщалось, что корабли ВМФ России начали оснащаться станциями 5П-42 "Филин".

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
ИМР-3М
Тайфун-К
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