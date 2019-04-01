Война в Йемене показала неэффективность прежней тактики танковых атак

После Второй мировой войны бронетехника на поле боя представлялась как мощный кулак, уничтожающий все на своем пути. Действия большими соединениями были основной тактикой, отрабатываемой на различных маневрах и учениях. Но быстрое развитие новых видов вооружений, в частности противотанковых средств, заявило о необходимости корректировки тактики применения танков в бою.

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В особенности старая тактика использования танков перестала быть в полной мере актуальной в пустынной местности со сложным рельефом, где на открытом пространстве с минимальными маскирующими свойствами танк становится легкой мишенью. Это было наглядно продемонстрировано в военном конфликте в Йемене.

В 2015 году коалиция сил арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала в Йемене военную операцию против группировки шиитских повстанцев Ансар Аллах (хуситы).

Из-за отсутствия густой растительности основой противотанковой обороны хуситов и отдельных частей йеменской армии, которые их поддерживают, стали вооруженные ПТРК и РПГ небольшие мобильные группы пехоты. Также на маршрутах движения противника устанавливались противотанковые мины и самодельные взрывные устройства.

На начальном этапе операции в мае 2015 года коалиция использовала устаревшие танки М-60А3 и даже французские АМХ-30.

Против них хуситы успешно применяли советские ПТРК "Метис" и "Фагот" и РПГ. Применение в таких условиях тяжелой бронетехники не смогло повлиять на сложившуюся ситуацию. С мая по июль саудовская коалиция потеряла 14 единиц бронетехники, 7 из которых - танки.

В августе 2015 коалиция против хуситов бросает в бой танки "Абрамс". Однако эти танки в сложном пустынном рельефе местности так же стали легкой целью для расчетов ПТРК производства 70-х годов. В период с августа по октябрь хуситами были уничтожены как минимум 7 "Абрамсов", из которых 3 были захвачены и сожжены. По итогам войны в Йемене были выведены из строя около 20 "Абрамсов".

Всего в ходе военной операции Саудовская Аравия потеряла 40 танков, 100 БТР И БМП, их союзник по коалиции ОАЭ лишились порядка 150 бронемашин.

Значительные потери бронетехники в Йемене показали, что прежняя тактика танковых атак в условиях пустынной местности малоэффективна или неэффективна вообще - и танки легко уничтожались огнём из ПТРК и РПГ.