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01.04.2019
Военное обозрение

Война в Йемене показала неэффективность прежней тактики танковых атак

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После Второй мировой войны бронетехника на поле боя представлялась как мощный кулак, уничтожающий все на своем пути. Действия большими соединениями были основной тактикой, отрабатываемой на различных маневрах и учениях. Но быстрое развитие новых видов вооружений, в частности противотанковых средств, заявило о необходимости корректировки тактики применения танков в бою.

Источник изображения: https://www.youtube.com

В особенности старая тактика использования танков перестала быть в полной мере актуальной в пустынной местности со сложным рельефом, где на открытом пространстве с минимальными маскирующими свойствами танк становится легкой мишенью. Это было наглядно продемонстрировано в военном конфликте в Йемене.

В 2015 году коалиция сил арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала в Йемене военную операцию против группировки шиитских повстанцев Ансар Аллах (хуситы).

Из-за отсутствия густой растительности основой противотанковой обороны хуситов и отдельных частей йеменской армии, которые их поддерживают, стали вооруженные ПТРК и РПГ небольшие мобильные группы пехоты. Также на маршрутах движения противника устанавливались противотанковые мины и самодельные взрывные устройства.

На начальном этапе операции в мае 2015 года коалиция использовала устаревшие танки М-60А3 и даже французские АМХ-30.

Против них хуситы успешно применяли советские ПТРК "Метис" и "Фагот" и РПГ. Применение в таких условиях тяжелой бронетехники не смогло повлиять на сложившуюся ситуацию. С мая по июль саудовская коалиция потеряла 14 единиц бронетехники, 7 из которых - танки.

В августе 2015 коалиция против хуситов бросает в бой танки "Абрамс". Однако эти танки в сложном пустынном рельефе местности так же стали легкой целью для расчетов ПТРК производства 70-х годов. В период с августа по октябрь хуситами были уничтожены как минимум 7 "Абрамсов", из которых 3 были захвачены и сожжены. По итогам войны в Йемене были выведены из строя около 20 "Абрамсов".

Всего в ходе военной операции Саудовская Аравия потеряла 40 танков, 100 БТР И БМП, их союзник по коалиции ОАЭ лишились порядка 150 бронемашин.

Значительные потери бронетехники в Йемене показали, что прежняя тактика танковых атак в условиях пустынной местности малоэффективна или неэффективна вообще - и танки легко уничтожались огнём из ПТРК и РПГ.

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Страны
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
M1 Abrams
М-60
Метис ПТРК
Проекты
Военные учения
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