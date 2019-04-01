Валерий Макеев: сделаем неуправляемые авиаракеты управляемыми

Одно из ведущих российских предприятий в сфере разработки высокоточного оружия и комплексов ПВО Конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана в этом году отмечает 85-летний юбилей. За годы существования институт разработал более 70 систем и комплексов вооружений для практически всех видов и родов российских войск. Кроме того, такие разработки КБ Точмаш как самоходные ЗРК "Стрела" сегодня стоят на вооружении десятков зарубежных стран.

Управляющий директор предприятия Валерий Макеев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о перспективных разработках КБ Нудельмана в сфере ПВО, корабельного вооружения, управляемых боеприпасов, а также о технологиях, позволяющие управлять неуправляемыми ракетами.

— Валерий Александрович, какие современные комплексы ПВО сегодня разрабатывает ваш институт?

— В рамках этого направления мы создали зенитный ракетный комплекс ближнего рубежа войсковой ПВО "Сосна" и морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс последнего рубежа обороны кораблей "Пальма". Данные комплексы предназначены для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, планирующих авиабомб, БЛА, а также для подавления легкобронированной наземной техники ("Сосна") и надводных и береговых целей ("Пальма").

Комплексы максимально унифицированы и имеют на вооружении высокоточные ракеты "Сосна-Р" с наведением в луче лазера (а в комплексе "Пальма" в состав вооружения входят еще и две пушки – АО-18КД с рекордным темпом стрельбы) и многоканальную автоматическую оптико-электронную систему управления.

ЗРК "Сосна", презентованный на форуме "Армия-2018", обладает целым рядом достоинств, а именно: высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, обусловленной полной пассивностью подготовки к стрельбе, полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.

Кроме того, "Сосна" обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения. Комплекс успешно прошел государственные испытания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по его принятию на вооружение российской армии.

На этом мы нашу работу не останавливаем: сегодня Минобороны РФ проводит научно-исследовательскую работу по определению необходимых средств и видов вооружений, которые нужны для построения системы ПВО сухопутных войск и в этой программе мы видим для себя достаточно хорошую нишу. В течение этого года планируется сформулировать, какие комплексы будут необходимы для создания этой системы, тогда, мы надеемся, что получим техническое задание на разработку нового комплекса противовоздушной обороны.

— Что нового делает КБ Точмаш в сфере морских вооружений?

— Последней из разработанных нами систем подобного типа был зенитно-артиллерийский комплекс "Палаш", который в 2017 году был принят на вооружение ВМФ России. Сегодня у нашего флота есть более 10 таких комплексов. В будущем он будет оснащен зенитными управляемыми ракетами "Сосна-Р". При этом мы уже проводили такие работы в интересах экспортного заказчика.

Другая наша разработка – комплекс "Пальма" не имеет аналогов среди систем последнего рубежа обороны кораблей. Благодаря интеграции ракетного и артиллерийского вооружения, полной автоматизации процесса боевой работы и предельно малому времени реакции он имеет эффективную эшелонированную зону поражения практически всех средств воздушного нападения от 100 метров до 10 километров.

— Над какими другими перспективными проектами работает сегодня ваше предприятие?

— В последние три года мы провели опытно-конструкторскую работу по созданию оптико-электронной станции кругового обзора – работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом, в марте, надеюсь, будет подписано решение о принятии данного комплекса на снабжение, все основания для этого имеются.

Станция кругового обзора представляет собой устройство с высокой степенью автоматизации. Она предназначена для автоматического и полуавтоматического обнаружения целей (до 50), определения их координат, решения задач целеуказания и целераспределения.

Станция выполнена в сухопутном и морском вариантах и может быть установлена как на существующие сухопутные комплексы ПВО, так и на бронетехнику, а также на корабельные комплексы ПВО или размещена автономно на охраняемых объектах. Особенно продуктивной мы видим ее работу в связке с ЗРК "Сосна". При интеграции системы кругового обзора на "Сосну" армия получит уникальный, полностью пассивный зенитный ракетный комплекс, обладающий предельно возможной живучестью на поле боя.

Дело в том, что во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело. В случае, если противовоздушная оборона будет насыщена комплексами "Сосна" с такой станцией все будет совсем иначе.

— Известно, что КБ Нудельмана первыми в мире начали создавать комплексы управляемого танкового вооружения, в частности, является разработчиком комплекса "Кобра". Что сейчас делается в этом направлении?

— В настоящее время на базе научно-технического задела, полученного при разработке серийного танкового управляемого снаряда "Кобра", ведутся перспективные разработки.

Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57 мм управляемого артиллерийского снаряда.

— Какие разработки вы сегодня ведете в интересах Воздушно-космических сил?

— Вы, наверное, знаете, что в свое время КБ Точмаш был родоначальником целого класса ракет "воздух-поверхность" — это С-5, С-8, С-25, а также уникальный комплекс управляемых ракет С-25Л (ЛД). Решения, заложенные при его создании позволяют из неуправляемой ракеты делать управляемую за счет установки блока управления с полуактивной лазерной головкой самонаведения непосредственно перед пуском, исходя из поставленной боевой задачи.

Эта разработка с успехом была опробована еще в Афганистане. В силу того, что эффективность неуправляемых ракет достаточно низкая, сегодня встает задача их усовершенствования с минимальным расходованием временных и материальных ресурсов. С этой целью мы прорабатываем проект создания отдельных блоков управления для уже существующих неуправляемых ракет, которых за последние годы было выпущено сотни тысяч. В результате мы должны получить масштабную партию управляемых ракет без серьезных финансовых и временных затрат на проведение новых НИР и ОКР.

— Какие новые ракеты вы готовы предложить для перспективных российских проектов боевой авиации, в том числе для перспективного скоростного вертолета?

— Как раз ПСВ может оснащаться ракетами типа С-8, дооснащенными блоками управления, о которых говорилось выше.

— Востребована сегодня ли ваша продукция за рубежом?

— Я уже упоминал о высоких тактико-технических характеристиках ЗРАК "Пальма" и ЗРК "Сосна". Именно они в настоящее время являются основными экспортно-ориентированными продуктами нашего предприятия. "Пальма" не имеет аналогов за рубежом и, поэтому, и не только поэтому, очень востребована на рынках вооружений. Этот комплекс мы экспортируем, начиная с 2012 года и в этом году поставки должны продолжиться.

Что же касается "Сосны", то у него вполне благоприятная перспектива выйти на рынки вооружений и удержать на них устойчивые позиции. Уже сейчас, до официального завершения ОКР, у нас есть заявки от целого ряда стран.

Вместе с тем, работая на перспективу, мы не забываем и о наших прежних разработках, в частности это касается известного комплекса "Стрела-10" и его модификаций. В свое время мы поставляли их в 25 стран. Сейчас у Минобороны есть планы по проведению комплексной модернизации этих систем, выводящих их на уровень современных характеристик.

Этой работой мы сейчас занимаемся. Здесь мы видим для себя большую перспективу, ведь рынок комплексов ПВО ближнего действия фактически никогда не насыщается, в них всегда есть потребность, а с учетом нынешней политической обстановки значение противовоздушной обороны только возрастает.

Кроме того, мы являемся пионерами в работах по созданию тактических лазерных комплексов специального назначения. В свое время нами был создан переносной комплекс оптико-электронного противодействия ПАПВ – изначально он поставлялся только в Вооруженные силы СССР, но в середине девяностых мы получили разрешение на его экспорт за рубеж. Тогда его закупил целый ряд высокоразвитых стран, среди которых Великобритания, Германия и Швеция.

Он много раз демонстрировался на международных выставках, и всегда с неизменным успехом, в том числе и потому, что другие страны, располагающие подобными технологиями, никогда их не демонстрировали.

— Последние годы глава государства ставит задачу оборонке диверсифицировать производство, к 2030 году объем выпускаемой гражданской продукции на предприятиях ВПК должен достичь 50%. Что планирует предложить КБ Нудельмана в этом направлении?

— Мы прорабатываем вопрос о выпуске медицинского оборудования, также рассматриваем возможность участия в проектах в сфере ветроэнергетики. Что же касается медицинской техники, то в свое время мы были головными разработчиками имплантируемых электрокардиостимуляторов не только в нашей стране, но и в странах соцлагеря. Кроме того, у нас были серьезные достижения по созданию приборов лазерной хирургии глаза. Опыт еще остался, и поэтому мы рассматриваем это направление в первую очередь.