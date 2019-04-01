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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Афганистан и Узбекистан создадут комиссию по безопасности

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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник изображения: ru.sputniknews-uz.com

Кабул. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Афганистан и Узбекистан договорились о создании двусторонней комиссии по безопасности, сообщила вечером в воскресенье пресс-служба афганского Совета безопасности.

"Протокол о создании двусторонней комиссии по безопасности был подписан сегодня в Кабуле по итогам переговоров советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба с его узбекским коллегой Виктором Махмудовым. Документ представляет собой ориентированный на практические действия совместный механизм сотрудничества в области безопасности между двумя странами", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье пресс-служба главы афганского государства сообщила, что делегацию Узбекистана, в которую входят советник по национальной безопасности В.Махмудов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, принял президент Афганистана Ашраф Гани.

Отмечалось, что на встрече обсуждался мирный процесс в Афганистане, торговое и транзитное сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном, расширение экономических связей.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
Узбекистан
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