В США стартовал конкурс на замену БМП "Брэдли"

Армия США запускает конкурс по разработке новых боевых машин пехоты (OMFV). Перспективные машины должны заменить БМП "Брэдли" начиная с 2026-го года.

Источник изображения: General Dynamics Land Systems

Запрос предложений открывает гонку военно-промышленных предприятий, которые в ближайшее время должны будут выставить опытные образцы боевых машин. Из них армия выберет - во втором квартале 2020 года – команды, которые создадут 14 прототипов.

Новая бронетехника предназначена для более эффективного действия на поле боя: она должна иметь – по сравнению с текущими образцами - преимущества маневренности и возможность наносить максимальный урон посредством комбинированной системы вооружений.

Некоторые из пороговых требований для OMFV - это 30-миллиметровая пушка и система инфракрасного видения второго поколения (FLIR). Предпочтительными являются 50-мм пушка и FLIR третьего поколения.

OMFV должен превосходить текущие машины – как наши, так и противника - по сумме качеств

- заявил бригадный генерал Росс Коффман, директор Межфункциональной группы боевых машин следующего поколения (NGCV) так описал свое видение этой машины:

Она [машина] должна быть оптимизирована для густонаселенных городских районов, а также противостоять угрозам на сельской местности

Программа NGCV является второй по значимости среди перспективных программ перевооружения после дальнобойного вооружения (LRPF). Армия уже тестировала несколько образцов и выработала ряд жестких требований и условий.

Последние годы Пентагон изменил подход к своим проектам. В частности, было решено использовать метод быстрого прототипирования который, в перспективе, позволит получить действующий образец в течение пяти лет.

Фактически, это быстрое "макетирование" основной идеи, позволяющее в короткие сроки отбросить неудачные варианты. Быстрое создание опытных образцов или работающей модели системы для демонстрации, а также проверки возможности реализации позволяют сократить общий процесс принятия решений, а также минимизировать риски ошибок конструкторского и технологического характера.

Такой поход позволяет в течение двух-трех лет передать прототип солдатам на первичное тестирование. Начальник отдела закупок армии Брюс Джетт одобрил метод быстрого прототипирования OMFV в сентябре 2018 года.

Заинтересованность в участии в проекте уже выразили несколько западных компаний: все они выступили с четкими планами того, что хотели бы предложить, или заявили, что будут участвовать в конкурсе.

Амбициозные цели армии США открывают двери для международных компаний, конкурирующих между собой. Но чтобы добиться успеха, эти фирмы все чаще ищут американских партнеров, а не пытаются действовать в одиночку.

Прошлой осенью немецкая компания Rheinmetall объявила, что объединится с американской Raytheon, чтобы предоставить свою новую боевую машину Lynx. Также возможно, что БТР Puma, который производится совместно с немецкой оборонной фирмой KMW, может стать частью проекта.

BAE Systems продемонстрировала, что она может сделать с транспортным средством CV90 на ежегодной выставке армии США, а компания General Dynamics European Land Systems представила демонстратор технологий Griffin III, оснащенным 50-мм пушкой.