В Баку отреагировали на угрозу МО Армении перенести бои на территорию противника

Едва в Австрии завершилась первая официальная двусторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как от представителей властей двух республик вновь посыпались обвинения в адрес друг друга.

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Так, глава военного ведомства Армении Давид Тоноян резко высказался в отношении азербайджанских соседей, заявив, что никаких территориальных уступок Ереван делать не собирается. По словам Тонояна, армянская армия в случае давления со стороны армии Азербайджана "готова перенести бои на территорию противника".

Тоноян заявил, что ВС Армении готовы увеличить число штурмовых групп, а также перейти от "окопного" варианта войны к более активному.

Министр отметил, что Ереван не готов следовать формуле "территории в обмен на мир" и готов поддерживать армянское население Нагорного Карабаха. А именно проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта и обсуждали Пашинян и Алиев в Вене.

Тем временем в Баку заявили, что не собираются идти на переговоры с "боевиками". Так власти Азербайджана именуют вооружённые формирования Нагорного Карабаха, с которыми ведут боевые действия все последние годы. И эти боевые действия то усиливаются, то ослабевают, переходя в том числе к упомянутому варианту окопной войны.

Министр обороны Азербайджана высказался ещё более жёстко, заявив, что армия Азербайджана обрушит всю свою мощь на "армянских оккупантов". Реагируя на упомянутое выступление Тонояна, в Баку назвали слова армянского министра безответственными.