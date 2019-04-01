Войти
01.04.2019
Военное обозрение

В Баку отреагировали на угрозу МО Армении перенести бои на территорию противника

222
0
0

Едва в Австрии завершилась первая официальная двусторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как от представителей властей двух республик вновь посыпались обвинения в адрес друг друга.

Источник изображения: topwar.ru

Так, глава военного ведомства Армении Давид Тоноян резко высказался в отношении азербайджанских соседей, заявив, что никаких территориальных уступок Ереван делать не собирается. По словам Тонояна, армянская армия в случае давления со стороны армии Азербайджана "готова перенести бои на территорию противника".

Тоноян заявил, что ВС Армении готовы увеличить число штурмовых групп, а также перейти от "окопного" варианта войны к более активному.

Министр отметил, что Ереван не готов следовать формуле "территории в обмен на мир" и готов поддерживать армянское население Нагорного Карабаха. А именно проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта и обсуждали Пашинян и Алиев в Вене.

Тем временем в Баку заявили, что не собираются идти на переговоры с "боевиками". Так власти Азербайджана именуют вооружённые формирования Нагорного Карабаха, с которыми ведут боевые действия все последние годы. И эти боевые действия то усиливаются, то ослабевают, переходя в том числе к упомянутому варианту окопной войны.

Министр обороны Азербайджана высказался ещё более жёстко, заявив, что армия Азербайджана обрушит всю свою мощь на "армянских оккупантов". Реагируя на упомянутое выступление Тонояна, в Баку назвали слова армянского министра безответственными.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Азербайджан
Армения
Похожие новости
13.12.2016
ОБСЕ: посидели, пообщались, разошлись
22.08.2016
Неоэкономика придаст импульс российскому оружейному экспорту
22.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны на постсоветском пространстве по периоду 2007-2014 гг. входят Россия, Израиль и Турция
26.06.2014
Израиль: мы продолжим продавать Азербайджану оружие, несмотря на недовольство Армении
13.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2004-2011 гг. составил 5,2 млрд долларов
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века