Появилось видео с места катастрофы МиГ-27 в Индии
Истребитель МиГ-27 индийских ВВС.
Источник изображения: https://www.youtube.com/
В социальных сетях появилось видео с места крушения истребителя-бомбардировщика МиГ-27 военно-воздушных сил Индии.
Запись опубликована в Twitter издания Economic Times.
#MiG27 aircraft crashes near Jodhpur, #IAF orders court of inquiry | https://t.co/tPV23F6zht pic.twitter.com/smGHzaxrLG
- EconomicTimes (@EconomicTimes) 31 марта 2019 г.
Напомним, истребитель-бомбардировщик ВВС Индии разбился неподалеку от города Джоджхпур, штат Раджастан. Летчик катапультировался. Причины крушения пока неизвестны.
Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ольга Никитина
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