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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

На Западе испугались "летающего кошмара" из России

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Источник изображения: кадр из видео

Новый российский беспилотник-перехватчик "Вепрь", вооруженный автоматическим карабином, станет "летающим кошмаром" для дронов потенциального противника, пишет американское издание Foxtrot Alpha.

Портал называет беспилотник "летающим кошмаром". Отмечается способность аппарата взлетать из положения "сидя на хвосте", а также совершать посадку в том же положении после выполнения боевой задачи. Благодаря этому, пишет Foxtrot Alpha, можно обойтись без взлетно-посадочной полосы или специально подготовленной площадки, сообщает "Российская газета".

Издание отмечает, что автоматический карабин "Вепрь" с дробовыми боеприпасами и в комбинации с дроном-истребителем проявит себя лучше, чем винтовка или пистолет – сбивать маленькие вражеские беспилотники эффективнее дробью, чем пулей. Дроби достаточно, чтобы хрупкие дроны потеряли свои аэродинамические свойства.

Автор публикации полагает, что беспилотник можно использовать не только против беспилотников.

"Это может быть многообещающая оружейная система, используемая как против других беспилотников, так и против людей. Это не так красиво, как беспилотный летательный аппарат, который сбросит 250-фунтовую спутниковую управляемую бомбу, но летящий и управляемый человеком дробовик, который охотится на врагов, является ужасающей перспективой. Достаточно представить себе рой летающих роботов с дробовиками", – пишет Foxtrot Alpha.

В конце марта в интернет попало видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.



Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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ИТ
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