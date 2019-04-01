Появились фото разбившегося в Индии МиГ-27

First photo is an IAF Mig-27 crash from September 2018.

Remaining photos are from IAF Mig-27 crash today.

Compare. pic.twitter.com/CDaKiRFulY — Shahid Raza. (@schaheid) 31 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

В Сети появились фото с места крушения истребителя-бомбардировщика МиГ-27 ВВС Индии.

Напомним, самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома близ города Джодхпур на северо-западе страны. Пилот катапультировался. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.

Упавший на землю МиГ полностью сгорел, уцелели лишь несколько массивных частей.

Советский одномоторный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27 был принят на вооружение в 1972 году и на текущий момент является основным самолетом этого типа в индийских ВВС. Проблемы с двигателем стали причиной десятков катастроф МиГ-27.

Антон Валагин