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01.04.2019
Российская газета

Появились фото разбившегося в Индии МиГ-27

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фото с места крушения истребителя-бомбардировщика МиГ-27 ВВС Индии.

Напомним, самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома близ города Джодхпур на северо-западе страны. Пилот катапультировался. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.

Упавший на землю МиГ полностью сгорел, уцелели лишь несколько массивных частей.

Советский одномоторный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27 был принят на вооружение в 1972 году и на текущий момент является основным самолетом этого типа в индийских ВВС. Проблемы с двигателем стали причиной десятков катастроф МиГ-27.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-27
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