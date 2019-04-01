"Летающий кошмар": Запад впечатлило новое необычное оружие России

Западные СМИ оценили новый российский беспилотник-перехватчик. Видео испытаний дрона, вооруженного автоматическим карабином "Вепрь", сильно впечатлило журналистов.

Foxtrot Alpha называет этот аппарат не иначе, как "летающим кошмаром". В публикации отмечается, что продолжительность полета такого дрона может составлять 40 минут. При этом оператор управляет им по видеосвязи с прицельной системой.

Автор материала обращает внимание на тот факт, что беспилотник взлетает из положения "сидя на хвосте". Поразив цель, он совершает посадку в том же положении. Такая особенность позволяет обходится без взлетно-посадочной полосы или специально подготовленной площадки.

Также Foxtrot Alpha положительно оценивает вооружение беспилотника. Автоматический "Вепрь" с дробовыми боеприпасами и в комбинации с дроном-истребителем проявит себя лучше, чем винтовка или пистолет, поскольку сбивать маленькие движущиеся цели, которыми станут вражеские беспилотники, эффективнее дробью, чем пулей. Тем более, что хрупкие дроны теряют свои аэродинамические свойства даже при малейшем повреждении. Впрочем, подобную ударную систему теоретически можно использовать не только против других беспилотников. И это особенно пугает автора публикации.

"Это может быть многообещающая оружейная система, используемая как против других беспилотников, так и против людей. Это не так красиво, как беспилотный летательный аппарат, который сбросит 250-фунтовую спутниковую управляемую бомбу, но летящий и управляемый человеком дробовик, который охотится на врагов, является ужасающей перспективой. Достаточно представить себе рой летающих роботов с дробовиками", - пишет Foxtrot Alpha.

Руслан Мельников