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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Сборка ракеты "Союз" для запуска космического грузовика "Прогресс" завершена - "Роскосмос"

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РН «Союз-2.1а»
Пакет ракеты «Союз-2.1а».
Источник изображения: www.tsenki.com

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Наземные службы завершили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11", сообщает "Роскосмос".

"В воскресенье была завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11". Головной блок с "грузовиком" и третьей ступенью состыкован с "пакетом" (1 и 2 ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а", - говорится в сообщении госкорпорации.

Представители Технического руководства и Государственной комиссии выдали заключение о готовности к вывозу и установке ракеты-носителя на стартовом комплексе площадки №31. Вывоз состоится завтра, 1 апреля.

Запуск корабля "Прогресс МС-11" запланирован в 14:01 мск 4 апреля.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН
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