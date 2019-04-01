Сборка ракеты "Союз" для запуска космического грузовика "Прогресс" завершена - "Роскосмос"

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Наземные службы завершили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11", сообщает "Роскосмос".

"В воскресенье была завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11". Головной блок с "грузовиком" и третьей ступенью состыкован с "пакетом" (1 и 2 ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а", - говорится в сообщении госкорпорации.

Представители Технического руководства и Государственной комиссии выдали заключение о готовности к вывозу и установке ракеты-носителя на стартовом комплексе площадки №31. Вывоз состоится завтра, 1 апреля.

Запуск корабля "Прогресс МС-11" запланирован в 14:01 мск 4 апреля.