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01.04.2019
Российская газета

Самый компактный: Т-90С сравнили с зарубежными танками

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Источник изображения: rg.ru

Размеры трех зарубежных танков и российского Т-90С сравнили в Сети. Соперниками российской машины стали китайский ZTZ-99A, китайско-пакистанский Al-Khalid, известный также как MBT-2000, а также индийский Arjun.

Как видно, самым крупным по размерам является представитель Индии. При его создании применялся опыт западного танкостроения, но, похоже, конструкторы повторили все ошибки своих коллег. Их детище получилось громоздким и тяжелым. Вес в первоначальной версии уже достигает 58 тонн.

При этом, как оказалось, бронирование не способно эффективно противостоять современным боеприпасам. Поэтому выпущенные малой серией (чуть более 120 штук) танки пришлось модернизировать. На них установили динамическую защиту, очень похожую на российский "Контакт-5", доработали другие узлы и агрегаты. В результате, по некоторым данным, Arjun стал весить уже 67 тонн, что существенно ограничило его мобильность.

В то же время индийцам до сих пор не удалось избавиться от такого врожденного недостатка, как устаревшая 120-мм нарезная пушка. Попытка ее заменить опять приведет к росту массы танка и сделает его совершенно неперспективным.

Если говорить о других машинах, то ZTZ-99A и Al-Khalid можно назвать родственниками Т-90С. На них применены 125-мм пушки и автоматы заряжания, которые являются вариантами российских. Похожей является и конструкция ходовой части. Как известно, в свое время китайцам удалось получить советский Т-72, и подсмотренные на нем технические решения были применены в нескольких разработках, в том числе и тех, о которых идет речь.

По сравнению с базовой моделью, на ZTZ-99A была существенно увеличена защита, в результате чего он "пополнел". По некоторым прикидкам, его вес приблизился к шести десяткам тонн. Военные эксперты уже неоднократно отмечали, что ходовая часть с шестью опорными катками с каждого борта явно не подходит такому тяжелому танку и требует усиления. Поэтому "девяносто девятый" постоянно преследуют хронические проблемы с надежностью.

То же самое касается и MBT-2000. Несмотря на то, что он весит 48 тонн и относительно компактен, на совместных испытаниях в одном из арабских государств после сравнительно недолгих тестов на надежность его механизмы стали буквально рассыпаться.

Российский же Т-90С все этапы испытаний выдержал без каких-либо проблем. Наш танк - самый легкий, весом всего 46 тонн, небольшой по габаритам, при этом бронезащита, по некоторым оценкам, является самой мощной. Не зря же "девяностый" сейчас приобретают военные многих стран. На сравнительном рисунке продемонстрирован Т-90С. При этом уже есть модернизированный Т-90МС с еще более высокими характеристиками.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
Arjun Mk II
ZTZ99
МБТ-2000
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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