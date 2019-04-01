Забарахлил мотор: в Индии разбился сверхзвуковой МиГ-27

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии на границе с Пакистаном

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился на северо-западе страны вблизи города Джодхпур. После взлета с авиабазы у самолета возникли проблемы с двигателем. Пилот успешно катапультировался, обстоятельства крушения выясняет спецкомиссия. Это уже второй самолет ВВС Индии, разбившийся за последний месяц - ранее МиГ-21 рухнул, столкнувшись с птицей.

В индийском штате Раджастан на северо-западе страны разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27 Военно-воздушных сил Индии. Как сообщает газета The Times of India, инцидент произошел неподалеку от города Джодхпур.

Самолет вылетел с авиабазы Утарлай, однако вскоре из-за неполадок с двигателем рухнул на землю. Пилоту удалось удачно катапультироваться.

МиГ-27 совершал плановый полет. Причины неполадок устанавливаются специальной военно-авиационной комиссией, отмечает НСН. По предварительным данным, пострадавших на земле нет, о разрушениях также не сообщается. МиГ-27 - созданный в СССР сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Может нести тактическое ядерное оружие.

Это уже второе крушение индийского военного самолета за последний месяц. 8 марта истребитель МиГ-21 ВВС Индии упал возле города Биканер штата Раджастхан, столкнувшись с птицей.

Пилот успешно катапультировался, пострадавших не было. Полицейские штата оцепили район крушения. Истребитель летел с авиабазы, выполняя обычное задание, пояснили в ВВС.

В конце февраля на границе Индии и Пакистана в штате Кашмир разгорелся локальный военный конфликт. 26 февраля Военно-воздушные силы Индии нанесли бомбовый удар по лагерю боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (запрещена в РФ), расположенному на территории Пакистана. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале, отметивший, что удар был реакцией на масштабный теракт, совершенный боевиками из Пакистана в середине февраля, когда погибли 45 человек.

"Превентивный удар, невоенный удар был абсолютно необходим в свете неминуемой угрозы. К нам поступила информация, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в Индии", - подчеркнул замглавы индийского МИДа.

Удар по лагерю террористов нанесли 12 многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000. Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен.

По данным армии Пакистана, индийские самолеты пересекали линию контроля, разделяющую стороны в единственном мусульманском штате Индии - Кашмире. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его страна готова защищаться и имеет право на самооборону. По его словам, ВВС Пакистана "ответили" индийским истребителям, из-за чего "Миражи" были вынуждены вернуться "восвояси".

Спустя сутки два истребителя ВВС Индии были сбиты ракетами Пакистана. Два пилота погибли, еще один летчик был взят в плен. При этом премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что одного индийского пилота Абхинандана Вартхамана, находящегося в руках Исламабада, передадут Индии 1 марта "в качестве жеста во имя мира".

1 марта над Кашмиром произошел масштабный воздушный бой с участием 32 военных самолетов. По данным индийского телеканала NDTV, истребители ВВС Индии атаковали звено бомбардировщиков ВВС Пакистана, ранее совершивших налет на военные объекты возле линии разграничения. В бою участвовали 24 пакистанских самолета и 8 индийских истребителей: четыре российских Су-30МКИ, два французских Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21, построенные еще в 1950-х годах в СССР.

Индийская сторона настаивает на том, что ее самолет МиГ-21 сбил пакистанский истребитель F-16. Об этом заявил вице-маршал авиации Индии Рави Гопал Кришан Капур.

По его словам, F-16 после атаки упал на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. "В воздушном бою, в результате которого был сбит один F-16, также был сбит индийский МиГ-21", - добавил индийский вице-маршал. По данным Пакистана, индийский истребитель советского производства был сбит ракетой с истребителя F-16.

Кроме того, индийские и пакистанские военные несколько раз обстреливали позиции друг друга из стрелкового оружия и минометов. После ряда перестрелок и призывов со стороны ООН, а также России, США и Китая перейти к мирным переговорам, сообщений о новых боестолкновениях не было - только спустя три недели после масштабных воздушных боев стало известно, что Индия сбила беспилотный летательный аппарат ВВС Пакистана.

Кроме того, пакистанцы передали Индии захваченного в плен пилота, передает ФАН.

Иван Апулеев