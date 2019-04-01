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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Трюк пилота Ми-24 впечатлил американцев

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Источник изображения: кадр из видео

В Сети появилось видео взлета польского вертолета Ми-24 российского производства с передней стойки; американские СМИ сравнили машину в этот момент с "коброй, которая собирается нанести удар".

Видео взлета вертолета Ми-24 с передней стойки опубликовано порталом War Zone.

Отмечается, что вертикальный взлет не всегда возможен, и российское семейство вертолетов Ми-8/17/24/35 способно применять другие варианты. На записи представлен взлет вертолета Ми-24 польских ВВС в Афганистане.

На нем вертолет поднимает хвост и балансирует на своем носовом колесе, продвигаясь по взлетно-посадочной полосе. "Вертолет выглядит еще более угрожающим, чем обычно – как кобра, которая готовится к атаке", – пишет портал.

Издание поясняет, что маневр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолета.

При этом подчеркивается, что даже с учетом намерения ввести в свои ВВС более современные вертолеты, Польша собирается оставить на вооружении около 30 машин Ми-24, большинству из которых уже почти 30 лет.



Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Афганистан
Польша
Россия
США
Продукция
Ми-24
Ми-8
Проекты
NATO
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