Названы "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран Североатлантического альянса, которые НАТО может применить в ходе возможного конфликта с Россией.

В этом списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Как утверждает автор статьи, конкурирующие державы пока что не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолетом по незаметности и продвинутости оборудования, передает РИА Новости.

Наряду с F-35 выделяется истребитель Eurofighter Typhoon, созданный в кооперации рядом европейских стран. По боевым возможностям истребитель сопоставим с последними модификациями самолета Су-35, поэтому вполне может противостоять "смертоносному российскому истребителю". Далее идут американские стратегические бомбардировщики - B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer.

Благодаря регулярной ротации бомбардировочной авиации в Европе США обеспечивают сдерживание противника, говорится в статье. Также в списке оказался американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Несмотря на наличие аналогов, P-8A является одним из лучших "охотников" за подводными лодками, отметил автор.

В качестве средства противодействия подлодкам Business Insider также выделил фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании. Кроме того, издание упоминает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Эти машины могут нести до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность", благодаря чему способны наносить "разрушительные удары" по вражеской технике, отмечает автор.

Среди бронетехники альянса отметил немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2. Немецкие машины получили репутацию "несокрушимых" и по-прежнему считаются одними из лучших в НАТО наряду с американскими танками M1 Abrams и британскими Challenger 2, полагает автор. В списке также оказались американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.