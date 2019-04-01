"Гарри Трумэн" под присмотром, "Дональд Кук" под колпаком

Фрегаты "адмиральской" серии значительно усилили боевой потенциал Черноморского флота

31 марта дивизия надводных кораблей Черноморского флота отмечает 50-летие. Праздничные мероприятия начались еще в пятницу, 29-го. На вопросы "Военно-промышленного курьера" отвечает командир ведущего корабельного соединения флота контр-адмирал Олег КРИВОРОГ.

– Олег Леонидович, ваша дивизия уже на протяжении полувека с коротким перерывом является ведущим соединением Черноморского флота. За эти годы ее школу прошли тысячи офицеров, многие стали известными адмиралами, внесли весомый вклад в развитие отечественного ВМФ. Сегодня хороший повод вспомнить тех, кто командовал дивизией, кто прошел ее школу и оставил заметный след.

– Наша дивизия воспитала целую плеяду известных военных моряков, в числе которых адмиралы Игорь Касатонов, Владимир Гришанов, Василий Еремин, вице-адмиралы Степан Соколан, Лев Васильев, Федор Старожилов, Александр Цубин, Евгений Орлов, Александр Троян, Адам Римашевский, Николай Легкий, Валерий Куликов, Юрий Нуждин, контр-адмиралы Виктор Свиридов, Александр Ковшарь, Николай Михальченко, Александр Безмельцев, Евгений Халайчев, Сергей Рыбак, Александр Пенкин, Николай Мартынов, Юрий Стадниченко, Павел Дубягин, Юрий Савкин, Лев Двинденко, Алексей Железняков, Зинур Ляпин, Александр Щербицкий, Владимир Богдашин, Игорь Смоляк, Александр Челпанов, Лев и Владимир Васюковы, Юрий и Олег Гарамовы. Всего через нашу дивизию прошло более 80 адмиралов, назвать всех просто нереально. Но о первом командире стоит сказать особо. В конце минувшего года черноморцы отметили 100-летие со дня рождения вице-адмирала Степана Соколана. На кладбище Коммунаров, где похоронены выдающиеся люди Севастополя, память Степана Степановича почтили командование нашей дивизии надводных кораблей, начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, офицеры и курсанты учебного заведения, моряки-черноморцы, родные и сослуживцы вице-адмирала Соколана.

Степан Соколан внес значительный вклад в становление и развитие одного из ведущих соединений Черноморского флота, Родина высоко оценила его заслуги. Он награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. Мы гордимся своим первым командиром, помним о нем, берем с него пример. Будучи выпускником Тихоокеанского высшего военно-морского училища, он прошел путь от лейтенанта до вице-адмирала, после командирования соединением надводных кораблей нашего флота десять лет руководил черноморской школой обучения и воспитания будущих офицеров. Под началом Степана Степановича сформировалась система подготовки высокопрофессиональных кадров советского ВМФ.

“Мы участвовали в учении "Океанский щит", предупредив таким образом нанесение ракетных ударов силами НАТО по территории Сирии”

– Напомните главные исторические вехи вашего соединения.

– Дивизия была сформирована 31 марта 1969 года как 5-я дивизия противолодочных кораблей в составе Черноморского флота ВМФ СССР. В ее составе находились управление, штаб и политический отдел, флагман – крейсер "Михаил Кутузов", 150-я Краснознаменная бригада ракетных кораблей и 21-я бригада противолодочных кораблей.

В мае 1969-го дивизии была реорганизована в пять корабельных ударных групп (КУГ). С пополнением новыми кораблями, 1 июня 1970 года была организована новая бригада в составе дивизии – 11-я, в состав которой вошли штаб, управление и шесть кораблей: легкие крейсера "Михаил Кутузов" и "Дзержинский", большие противолодочные корабли "Красный Крым" и "Сметливый", ракетный корабль "Бедовый" и эсминец "Пламенный". Менее чем через 7 месяцев, 30 декабря, в составе дивизии была сформирована 70-я бригада противолодочных кораблей в составе ракетного крейсера "Адмирал Головко", учебного крейсера "Слава", ракетного корабля "Неуловимый", эсминцев "Бравый", "Озаренный", "Отзывчивый" и находившегося в постройке БПК "Николаев".

К концу 1970 года реорганизация дивизии в четырехбригадный состав была завершена. В составе дивизии на тот момент насчитывалось 28 кораблей. Они вели напряженную боевую подготовку, побригадно выполняли в Средиземном море задачи боевой службы в составе 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР.

В 2012 году дивизия была расформирована. Но входившие в ее состав бригады остались неизменными и перешли в прямое подчинение командующего флотом.

В связи с присоединением Крыма к России, появилось возможность базировать вновь построенные и строящиеся корабли в Севастополе. Таким образом, было реализовано решение воссоздать дивизию надводных кораблей. Что и произошло 1 декабря 2014 года.

– Каков сегодня состав дивизии?

– В ее составе находятся штаб и управление, гвардейский ракетный крейсер "Москва", которым командует гвардии капитан 1 ранга Олег Князев, сторожевые корабли "Сметливый", "Пытливый", "Ладный", фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров". Это новые, хорошо себя зарекомендовавшие корабли проекта 11356, которые совершили межфлотские переходы, прошли боевую службу в дальней морской зоне, имеют высокую наплаванность и опыт применения комплексов "Калибр-НК".

“Корабли четыре месяца выполняли слежение за АУГ во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", подходили к нему на дистанцию до 20 кабельтовых”

– Какие задачи решают корабли соединения?

– Флагман флота ГРКР "Москва" завершает ремонтные работы по восстановлению технической готовности, готовится к выходу в море.

СКР "Ладный" также восстанавливает техническую готовность. Сторожевой корабль "Сметливый" сдал первую курсовую задачу и отрабатывает вторую. Фрегат "Адмирал Григорович" завершил доковые работы и уже стал у родного причала. Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" несет боевую службу в Средиземном море. Экипаж "Адмирала Макарова" успешно завершил боевую службу в дальней морской зоне, пройдя 11 550 миль, выполнил все поставленные задачи. Уже после похода моряки нового фрегата с высокой оценкой выполнили ракетную стрельбу. Реальная воздушная цель была уничтожена, о чем свидетельствовали средства объективного контроля. Так что наша дивизия живет полнокровной и напряженной жизнью, решая поставленные задачи, как в Черном море, так и в дальней морской зоне.

– Одна из таких задач, насколько известно – слежение за АУГ ВМС США в Средиземном море и натовскими кораблями, которые зачастили с визитами в Черное море…

– Да, именно корабли нашего соединения решают эти далеко не простые задачи. Мне неоднократно доводилось самому выходить в Средиземное море и там руководить учениями кораблей дивизии. Корабли нашего соединения на постоянной основе находятся в восточной части Средиземноморья, обеспечивая интересы нашего государства в этом важном регионе Мирового океана, проведение гуманитарных операций на территории Сирии, участвуя в разгроме бандформирований запрещенного в России ИГ. О ракетных ударах наших фрегатов не раз сообщали СМИ. В прошлом году мы участвовали в крупномасштабном учении "Океанский щит" под руководством Главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, предупредив таким образом нанесение ракетных ударов силами НАТО по территории Сирийской Арабской Республики.

А еще наши корабли целых четыре месяца выполняли слежение за АУГ ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", к которому подходили на дистанцию до 20 кабельтовых. В решении задач в дальней морской зоне одновременно принимали участие до пяти кораблей дивизии, тремя из которых были новые фрегаты с большими возможностями. Не стану описывать все действия наших кораблей, но это были непростые операции. И главное, они достигли цели.

Привычным стало слежение для наших экипажей за кораблями НАТО и ВМС США в Черном море и прежде всего за самым частым "гостем", эсминцем "Дональд Кук". Эти корабли находятся здесь чуть ли не на постоянной основе, сменяя друг друга. Но без контроля с нашей стороны не остаются. В последние пару лет несколько раз такую задачу выполнял сторожевой корабль "Пытливый", наши фрегаты.

– С таким объемом работы корабли дивизии наверняка имеют высокую наплаванность…

– Приведу несколько красноречивых цифр. Наплаванность в 2016 году составила 751 сутки. За это время было пройдено 130 938 миль. В 2017 году наши корабли "наморячили" 473 суток, пройдя 82 388 миль. В прошлом году они за 730 суток прошли рекордное количество миль – 170 000. Нагрузка огромная. Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" в 2018 году был в море 195 суток, фрегата "Адмирал Григорович" – 200 суток. Понятно, что встречи кораблей из дальних походов всегда радостные и долгожданные события.

– А что можно сказать о перспективах пополнения дивизии новыми кораблями?

– Ожидаем ввод в строй четвертого фрегата, "Адмирал Бутаков". Сейчас идет формирование его экипажа.

Беседовал Владимир ПАСЯКИН, корреспондент "ВПК" (Севастополь)

СПРАВКА "ВПК"

Олег КРИВОРОГ родился в 1966 году в Николаеве в семье судостроителей. В 1988-м окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова и был назначен командиром зенитно-ракетной батареи на БПК "Сдержанный". Прошел должности командира ЗРБ, помощника командира ракетного крейсера "Адмирал Головко". После высших офицерских классов назначен старшим помощником командира БПК "Очаков". После окончания в 2000-м Военно-морской академии – командир сторожевого корабля "Пытливый". С 2003 по 2006 год – начальник штаба, а с 2006-го по 2013-й командир бригады противолодочных кораблей. Затем заместитель начальника штаба Черноморского флота. С 1 декабря 2014 года – командир возрожденной дивизии надводных кораблей. Награжден орденами "За военные заслуги", "За морские заслуги", медалями. Участник боевых действий в Сирии.

Газета "Военно-промышленный курьер",