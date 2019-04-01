Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков

Россия поставила во Вьетнам свои танки Т-90С, прозванные также «летающими танками». Корреспондент иранской газеты разбирается, в чем конкурентное преимущество российской продукции. По его словам, низкие цены в сочетании с высокими боевыми возможностями уже давно стали явным конкурентным преимуществом российской военной техники на мировых рынках вооружения.

ИА "Ирна": Замглавы российско-вьетнамской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству сообщил о продаже Россией Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С Вьетнаму. У России и Вьетнама имеется соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого и была совершена продажа.

Как рассказал ИА "Интерфакс" возглавлявший российскую делегацию на международной выставке вооружений LIMA-2019, проходившей в Малайзии, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов, все танки поставлены вьетнамским партнерам в строгом соответствии с соответствующим соглашением, которое имеется в данной сфере у России и Вьетнама.

Следует сказать о том, что данное соглашение о ВТС, которое заключено между Россией и Вьетнамом, особенно активно выполняется в последние годы, и на основании его Россия уже осуществила поставку Вьетнаму различных видов вооружения. Отмечается, что данный вид российских танков, Т-90С, прозванный также "летающим танком", спроектирован и произведен военно-конструкторским бюро города Нижний Тагил, Свердловской области на российском Урале.

Данный вид танка от прочих российских танков отличают значительная легкость (по весу) и небольшие габариты. В связи с данными характеристиками Т-90 отличается большей маневренностью и скоростью при движении по сложному рельефу местности, а также способен легко преодолевать водные преграды. Другой важной особенностью танка Т-90С является наличие комплекса управляемого артиллерийского вооружения, что позволяет вести стрельбу как в стационарном состоянии, так и в движении, в любое время суток.

Танк способен также вести радиоэлектронную борьбу. Немаловажно, что Т-90С отличает и невысокая цена, в сравнении с зарубежными, нероссийскими образцами. Следует заметить, что низкие цены в сочетании с высокими боевыми возможностями уже давно стали явным конкурентным преимуществом российской военной техники на мировых рынках вооружения. Стоимость одной машины Т-90С составляет 120 миллионов рублей, что приблизительно эквивалентно 1,9 миллионам долларов США.

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