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01.04.2019
Российская газета

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

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Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции. Исследовательские работы проводятся по контракту с министерством обороны страны.

В Сети появились фотографии этой установки значительных размеров, которая представляет собой башню со стволом большого диаметра, установленную на прицеп-трал.

Как сообщается, данное устройство сможет выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 килограмма на расстояние до 50 километров. Ожидается, что рельсотрон может быть применен в различных родах войск, например, в противоздушной обороне.

Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.

Данное направление в развитии вооружений считается перспективным во многих странах. В феврале прошлого года стало известно об испытаниях очень похожей системы в Китайской Народной Республике. Тогда были обнародованы материалы об установке массивной орудийной башни на десантный корабль военно-морского флота Народно-освободительной армии.

Работы над электромагнитным оружием ведутся также в России и США.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Турция
Проекты
Рельсотрон
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