Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции. Исследовательские работы проводятся по контракту с министерством обороны страны.

В Сети появились фотографии этой установки значительных размеров, которая представляет собой башню со стволом большого диаметра, установленную на прицеп-трал.

Как сообщается, данное устройство сможет выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 килограмма на расстояние до 50 километров. Ожидается, что рельсотрон может быть применен в различных родах войск, например, в противоздушной обороне.

Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.

Данное направление в развитии вооружений считается перспективным во многих странах. В феврале прошлого года стало известно об испытаниях очень похожей системы в Китайской Народной Республике. Тогда были обнародованы материалы об установке массивной орудийной башни на десантный корабль военно-морского флота Народно-освободительной армии.

Работы над электромагнитным оружием ведутся также в России и США.

The first fire tests of the Ећahi 209 Block II (naval) Electromagnetic gun were successfully carried out. The Ећahi 209 team targets a range of 50 km with 35 mm ammunition. pic.twitter.com/KSmUVjENNv — Yusuf Akbaba (@ssysfakb) 30 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Алексей Моисеев