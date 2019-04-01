СМИ назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

НАТО располагает "самыми мощными" образцами вооружения, которые военный альянс в состоянии применить в случае возможного конфликта с Россией. Это разные виды оружия.

Как пишет американский портал Business Insider, ссылаясь на слова представителя Центра новой американской безопасности, самым "мощным оружием" НАТО является "единство альянса". Но и отдельные союзники также обладают возможностями, которые можно было бы использовать. Прежде всего, это американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Как считает автор статьи, пока никто не создал аналог, который можно сравнить с этим самолетом по техническим и боевым характеристам.

Упоминается также истребитель Eurofighter Typhoon, созданный совместно несколькими странами. Этот самолет сопоставим по возможностям с последними модификациями российского Су-35. Поэтому может противостоять современному истребителю России.

На третьем месте находятся американские стратегические бомбардировщики B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer. Они также в состоянии сдерживать противника. Называют в статье и противолодочный самолет P-8A Poseidon, который разработан в США. Автор статьи в Business Insider уверен, что хотя подобные самолеты существуют и в других странах, американский P-8A - один из лучших охотников за подводными лодками. Выслеживать российские субмарины могут и фрегаты, находящиеся на вооружение Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.

В статье говорится также и об американском ударном вертолете AH-64 Apache, который несет до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность". Он может наносить сокрушительные удары по технике.

Есть среди "мощного оружия" НАТО и бронетехника. Это немецкий основной боевой танк Leopard 2. Именно эти машины имеют репутацию "несокрушимых" и одними из лучших. Автор статьи упоминает среди образцов бронетехники и американские танки M1 Abrams и Challenger 2 из Великобритании.

В списке "мощного оружия" американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Светлана Цыганкова