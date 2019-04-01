ВВС США подсчитали количество обломков сбитого спутника

18-я эскадрилья космического контроля ВВС США (18SPCS) зафиксировала на низкой околоземной орбите более 250 обломков, связанных с испытанием индийского противоспутникового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба 18SPCS.

Эскадрилья ВВС США, отвечающая за контроль космического пространства, подтвердила успешность испытания Индией противоспутникового вооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об успешном испытание противоспутникового оружия. Он подчеркнул, что эти испытания не нарушили никаких международных договоров.

В МИД России отметили, что наращивание глобальной системы противоракетной обороны, а также реализация планов по выводу оружия в космос со стороны США подталкивает другие государства к созданию собственного аналогичного вооружения.