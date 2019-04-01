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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Министр обороны Армении предупреждает: "Новая война – новые территории"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава военного ведомства Армении погрозил Азербайджану.

"Как министр обороны я говорю, что формулу "территории в обмен на мир" я перефразировал в формулу "новая война - новые территории". Об этом заявил находящийся с официальным визитом в США министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке сразу после встречи Пашинян - Алиев в Вене.

Он отметил, что армянская сторона ничего не уступит.

"Возможны компромиссы. Мы увеличим количество штурмовых подразделений, и от окопного, оборонительного состояния перейдем к увеличению подразделений, которые могут перевести военные действия на территорию противника", - сказал министр обороны Армении.

"Слова Тонояна "новая война - новые территории" означают, что министр предупреждает Азербайджан о том, что в случае новой войны эта страна потеряет новые территории", - сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Акоп Варданян.

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Страны
Азербайджан
Армения
США
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