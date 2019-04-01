Замена на левом фланге: Ил-112В совершил первый полет

Новый самолет должен заменить в составе ВВС легкие транспортники Ан-26

30 марта 2019 года в Воронеже состоялся первый полет новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет, на создание которого ушло почти 20 лет, должен заменить в составе ВВС России устаревший морально и физически Ан-26. "Известия" разбирались в его перспективах.

Длинная дорога

История Ил-112В началась на рубеже 1990-2000-х годов, когда было принято решение о необходимости разработки нового легкого военно-транспортного самолета, который отличался бы, в первую очередь, увеличенными размерами грузовой кабины, позволяющими перевозку легких грузовых автомобилей и перспективных бронемашин типа "Тигр". Ан-26, как и имеющий лучшие летные характеристики за счет более мощных двигателей Ан-32, такими возможностями не обладал.

При этом сами по себе турбовинтовые машины в этом классе рассматривались скорее как уходящий вид - еще в начале 1990-х предполагалось, что в перспективе АН-26 и его модификации в составе ВВС заменит турбореактивный Ан-72, но распад СССР заставил искать самостоятельное техническое решение.

В 2004 году будущий Ил-112В выиграл конкурс проектов, где его соперниками были разработки КБ МиГ, Туполева и Мясищева. Самолет был включен в гособоронзаказ, и предполагалось, что новый самолет полетит уже в 2006 году, а в 2008 пойдет в серию. Эти сроки были очевидно нереальны, как в в силу недостаточного, несмотря на включение в ГОЗ, финансирования, так и из-за нехватки опыта КБ Ил в теме легких военно-транспортных самолетов. Производить новый самолет с самого начала предполагалось в Воронеже.

Более реалистично выглядел период 2011-2012 годов, однако в 2011 Минобороны решает прекратить финансирование проекта, предложив разработчику сделать опытную машину за собственный счет.

Кроме того, в этот период в качестве перспективы рассматривается вариант закупки военно-транспортного самолета Ан-140Т на базе пассажирского Ан-140, производство которого было налажено в России.

События 2014 года, впрочем, поставили окончательный крест на всех проектах украинского происхождения, заставив вернуть Ил-112 в число приоритетных проектов. Здесь необходимо учесть, что еще в 2010 году руководство ВВС предполагало, что самолеты Ан-26 должны быть окончательно списаны до конца следующего десятилетия - то есть, до конца 2020 года. В 2015 году было объявлено, что Ил-112 начнет поступать в войска в 2019, первый полет ожидали двумя годами ранее - в 2017.

Вес и двигатель

Разработка не была беспроблемной - в процессе сборки опытной машины обнаружился перевес конструкции. Головной боли добавил и двигатель: ТВ7-117СТ взлетной мощностью до 3000 лошадиных сил был явно недостаточен для машины данных габаритов, ограничивая ее максимальный взлетный вес, полезную нагрузку и взлетно-посадочные характеристики. Однако рассматривавшийся в начале 2000-х годов в качестве перспективного двигатель ВК-3500, мощностью в 3500 лошадиных сил с перспективой форсирования до 4000-4200, так и не был создан.

ТВ7-117, исходно создававшийся для пассажирского самолета Ил-114 с мощностью в 2500 лошадиных сил, был в итоге форсирован до 3000, а так же имеет и "чрезвычайный" режим форсирования до 3600 лошадиных сил, однако надежность силовой установки при таком использовании ставится под серьезное сомнение.

Здесь нужно отметить, что прекращение разработки двигателя ВК-3500 серьезно ударило не только по проекту Ил-112: этот двигатель ждали и вертолетостроители, которым он подошел бы для использования на перспективном Ми-38 заметно лучше, чем тот же ТВ7-117 в "вертолетном" варианте ТВ7-117В.

В силу различных проблем, первый полет самолета снова пришлось неоднократно переносить, сдвинув в итоге на 2019 год, и неготовность двигателя, за который отвечала Объединенная двигательная корпорация (ОДК), и головной разработчик в лице завода имени Климова, была одной из главных причин.

Ожидание серии

Испытания самолета должны завершиться в начале 2020-х годов, и стоит предположить, что первые серийные машины появятся в войсках ближе к 2025 году. Независимо от того, не будет ли к этому времени создан более мощный двигатель, новый легкий транспортник очень нужен - отнюдь не все задачи перевозок грузов до 5 тонн целесообразно решать вертолетами, имеющими заметно большую цену летного часа и меньшую дальность полета.

Наличие такой машины позволит существенно разнообразить и предложение российской авиатехники на экспорт - пока что в сегменте легких и средних транспортников присутствуют из бывшего СССр только украинские разработчики, что не удивительно, учитывая киевскую дислокацию КБ Антонова и наличие в Запорожье одного из мощнейших в СССР авиамоторных производств.

Потребности ВВС России в новом транспортнике оцениваются от 50-60 единиц (минимальное число) до 120-150 (оптимальное), еще примерно 30-40 машин могут быть востребованы морской авиацией ВМФ России, и еще несколько десятков - другими силовыми и гражданскими государственными структурами. В общей сложности внутрироссийский рынок без учета возможных коммерческих вариантов самолета оценивается примерно в 150-150 единиц, что позволяет говорить о перспективе производства на Воронежском авиастроительном объединении примерно на 7-10 лет вперед.

Что дальше?

Для российской промышленности Ил-112 значим больше, чем может показаться. Во-первых, при всех детских болезнях, это перспективный современный самолет. который в следующие 20-30 лет неизбежно станет основой для различных новых модификаций, от специальных до коммерческих. Во-вторых, его создание является необходимой ступенью для КБ "Ил" в преддверии реализации более крупного и сложного проекта Ил-276, который не менее востребован в Вооруженных силах России. В третьих, этот самолет играет важную роль в обеспечении военных возможностей на ближайшие десятилетия - в условиях растущей вероятности локальных конфликтов близ границ России легкий транспортник становится жизненно необходим.

Надежды на экспорт Ил-112В, разумеется, тоже стоит учитывать. Однако прежде всего самолет должен состояться внутри страны - откладывать замену Ан-26, самым молодым из которых уже исполнилось 33 года, дальше просто невозможно.

Илья Крамник