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01.04.2019
Военное обозрение

На Западе отреагировали на появление китайского транспортника в Венесуэле

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На Западе и в стане венесуэльской оппозиции отреагировали по поводу появления китайского транспортного самолёта в аэропорту Каракаса. Напомним, что посол КНР в Венесуэле сообщил о решении китайских властей направить дружественному народу Венесуэлы десятки тонн гуманитарной помощи.

Самолёт китайской компании "Янцзы Ривер"

Источник изображения: topwar.ru

Власти Китая отмечают усложнения гуманитарной обстановки в Венесуэле, которое себя проявляет в связи с затянувшимся гражданским противостоянием и попыткам "определённых сил вмешиваться в дела действующей власти". Официальный Пекин неоднократно призывал стороны венесуэльского политического конфликта сесть за стол переговоров и решить накопившиеся противоречия "цивилизованно".

Отмечается, что транспортник доставил из Китая в Венесуэлу медикаменты. На Западе, а также среди лидеров венесуэльских оппозиционных сил уже заявили о том, что Пекин "может лукавить". Так, предложено провести тщательный досмотр грузов, прибывших по воздуху из Китая.

Странные заявления. Когда США пытались направить гуманитарную помощь в Венесуэлу через территорию Бразилии, ни о каких досмотрах речи не шло. Тогда власти Венесуэлы отказались от приёма гумпомощи, а протестующие против такого решения оппозиционеры сами подожгли автомобили с грузом, бросая бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полицейского ведомства и пограничников. Теперь Запад почему-то призывает к изучению характера грузов. В оппозиции Венесуэлы и вовсе заявляют о возможных поставках "грузов военного или двойного назначения".

На этом фоне из Венесуэлы пришло очередное сообщение о новой атаке на энергосистему страны. По словам президента Николаса Мадуро, попытки были скоординированными и синхронными. Отмечено, что власти делают всё, чтобы "победить попытки саботажа". Отмечается, что существуют группы, занятые в этой отрасли и поддерживающие оппозицию. Оппозиция эти обвинения отвергает, заявляя, что власти пытаются прикрыть собственную недееспособность по восстановлению полноценного электроснабжения.

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Венесуэла
Китай
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